Jisoo BLACKPINK Resmi Jalin Hubungan dengan Ahn Bo Hyun

Bisnis.com, SOLO - Jisso BLACKPINK dikabarkan telah menjalin hubungan resmi dengan aktor Ahn Bo Hyun.

Hal ini juga langsung dikonfirmasi oleh agensi keduanya, YG Entertainment dan FN Entertainment.

“Mereka saling mengenal dengan perasaan positif dan kami akan berterima kasih jika kalian mendukung mereka," kata YG Entertainment dan FN Entertainment dikutip dari Soompi, Kamis (3/8/2023).

Meskipun begitu, rumor keduanya bersama sebelumnya disebarkan oleh Dispatch. Media ini membagikan foto Ahn Bo Hyun yang berada di rumah Jisoo.

Sebagai informasi, Ahn Bo Hyun merupakan aktor papan atas Korea Selatan yang baru-baru ini membintangi drama Korea Selatan berjudul "See You in My 19th Life” yang juga dibintangi aktor Shin Hye-sun.

Ahn Bo Hyun juga sebelumnya membintangi beberapa drama terkenal seperti Yumi's Cells, My Name, Itaewon Class, dan Her Private Life.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News