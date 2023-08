Sinopsis Film The Moon tentang Penjelajahan Luar Angkasa Tayang di Bioskop

Bisnis.com, JAKARTA – The Moon adalah sebuah film drama survival ruang angkasa Korea Selatan tahun 2023 yang ditulis dan disutradarai oleh Kim Yong-hwa.

'The Moon' merupakan film luar angkasa pertama sutradara Kim Yong-hwa, yang sebelumnya sukses menggarap film-film lainnya, di antaranya Along with The Gods: The Last 49, Along with The Gods: The Two Worlds, dan Mr. Go.

Film yang dibintangi oleh Seol Kyung-gu, Do Kyung-soo, dan Kim Hee-ae ini mengisahkan cerita dramatis misi eksplorasi bulan berawak pertama Korea Selatan dan isolasi di luar angkasa.

Secara garis besar film ini menceritakan astronot Hwang Seon-woo (Do Kyung-soo), yang terdampar di luar angkasa karena kecelakaan yang menimpanya. Sementara itu, Kim Jae-guk (Sol Kyung-gu) berusaha untuk membawanya kembali dengan selamat.

Film ini akan tayang di bioskop Indonesia mulai 9 Agustus 2023:

Sinopsis Film The Moon

Berlatar belakang tahun 2030, ketika proyek eksplorasi bulan berawak telah berkembang pesat. Astronot Hwang Seon-woo, terdampar di bulan sendirian di luar angkasa sejauh 384.000 km karena kecelakaan, sementara Kim Jae-guk, mantan kepala pusat antariksa berusaha keras untuk menyelamatkannya.

Di sisi lain, Moon Young, direktur umum stasiun luar angkasa National Aeronautics and Space Administration, memiliki rahasia tersembunyi.

Alur kisah film ini dimulai dengan misi pertama Korea ke bulan dan diakahiri dengan bencana tragis akibat ledakan di atas pesawat. Usai tujuh tahun berlalu, penerbangan antariksa kedua berhasil diluncurkan tetapi angin matahari yang tinggi membuat terjadi kesalahan fungsi.

Alhasil, seorang awak antariksa bernama Sun-woo yang diperankan oleh Doh Kyung Soo terdampar ke luar angkasa. Dalam menghadapi kecelakaan yang fatal ini, Naro Space Center akhirnya memerintahkan mantan direktur pelaksana Dr. Kim (Sul Kyung Gu) untuk membantu membawa Sun woo kembali pulang dengan selamat.

Doh Kyung Soo atau yang dikenal dengan nama D.O adalah seorang mahasiswa jurusan fisika molekuler dan mantan tentara Underwater Demolition Team (UDT). Dia disebut sebagai anggota termuda yang bergabung dengan pesawat luar angkasa berawak pertama Korea.

Namun, tragedi tak terduga yang menghantam pesawat luar angkasa dan membunuh banyak rekan Sun Woo membuatnya terdampar di luar angkasa yang jaraknya kira-kira 384.000 km dari bumi.

