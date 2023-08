Berapa Kali Dewa 19 Konser Pada 2023? Ada Konser Skala Internasional Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Band besar asal Indonesia Dewa 19 menggelar pada hari ini, Sabtu (12/8/23) di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Sebelumnya, Dewa19 sukses menggelar konser dengan tajuk yang sama di Solo.

Konser yang bertajuk “DEWA 19 featuring ALL STARS – STADIUM TOUR 2023” ini akan merupakan tur dalam negeri dengan skala internasional. Saat ini, Dewa19 mengumumkan akan melakukannya di empat kota. Kota-kota tersebut adalah Solo, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dewa19 sudah menyelenggarakan konsernya di Solo bulan lalu di Stadion Manahan.

Konser ini merupakan konser kolaborasi Dewa 19 dengan musisi ternama di internasional. Melalui laporan resmi promotornya, Otello, setelah melalui tahapan dan proses yang panjang, “Love is Blind” yang merupakan versi lagu berbahasa Inggris dari lagu berjudul “Cinta Itu Buta” dirilis ulang kolaborasi bersama para musisi legendaris dunia di Amerika (featuring) ALL STARS.

Berikut adalah musisi-musisi yang mengisi konser Dewa19:

1. Phil X (Guitarist of Bon Jovi)

2. Derek Sherinian (Keyboardist of Sons of Apollo, former keyboardist of Dream Theater)

3. Jeff Scott Soto (Vocalist of Sons of Apollo, former vocalist of Journey)

4. Dino Jelusick (Vocalist of Trans Siberian Orchestra, Whitesnake)

5. Richie Kotzen (Member of The Winery Dogs, Former Guitarist of Poison & Mr. Big)

Dewa19 juga akan merilia 5 single terbaru yang bersama ALL STARS, seperti “Immortal Love Song”, “Arjuna” (versi bahasa Inggris), “Perempuan Paling Cantik Di Negeriku Indonesia”, “Rossana” (lagu milik TOTO), dan lagu spesial anthem dengan aransemen baru “Bohemian Rhapsody”.

Otello yakin tur kali ini akan menjadi gebrakan konser kolaborasi istimewa DEWA 19 pertama di Indonesia dan menjadi sejarah baru konser berskala stadion bola bersama musisi legendaris internasional.

Selain berkolaborasi dengan ALL STARS, Dewa19 juga membawa beberapa musisi ternama lokal. Jajaran musisi lokal tersebut berbeda-beda tiap kotanya. Di Jakarta, Dewa19 akan membawa Lyodra. Sebelumnya, di Solo, mereka membawa Mahalini sebagai bintang tamu. Berikut adalah susunan acara untuk konser hari ini di GBK.

16.30 : Open Gate

19.00 - 19.30 : Lyodra (Opening)

19.45 - 23.15 : DEWA19 Feat. ALL STARS(Ari Lasso, Virzha, Ello, Tyo Nugros, Lyodra, Sandhy Sondoro, Derek Sherinian, Phil X, Richie Kotzen, Dino Jelusick)

Sebelum tur lokal “DEWA 19 featuring ALL STARS – STADIUM TOUR 2023”, Dewa19 sudah pernah melakukan tur-nya di awal tahun 2023. Tur tersebut bernama Pesta Rakyat Dewa 19 yang diselenggarakan di banyak kota. Sebelumnya, band ini juga pernah menggelar konser di Jakarta, konser tersebut diselenggarakan pada 4 Maret 2023 di Jakarta Internasional Stadium (JIS).

Tidak hanya itu, tahun ini Dewa19 juga menggelar konser bertajuk "A Night at the Orchestra" dengan konsep orkestra. Konser ini berbeda dengan Pesta Rakyat, ALL STARS, dan lainnya karena memiliki peraturan berbusana. Para penontonnya diharuskan mengenakan pakaian formal, seperti gaun dan jas.

Konser-konser Dewa19 di tahun ini termasuk banyak dan memiliki beragam konsep. Malam ini, konser tersebut disebut lebih megah dari konser sebelumnya. DEWA 19 featuring ALL STARS STADIUM TOUR 2023 akan dikemas dengan tata panggung dan tata cahaya seperti special effect pada tiap lagu dengan multimedia selama acara berlangsung.

Seluruh penonton yang hadir juga akan mendapatkan gelang LED yang akan mengeluarkan warna sesuai dengan set lagu yang telah ditentukan. Diperkirakan stadion akan dipenuhi oleh cahaya berwarna-warni. Sebagai bonus, gelang LED ini bisa dibawa pulang oleh masing-masing penonton.

