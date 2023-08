Lyodra Sukses Bikin Galau di Konser Dewa 19 All Stars

Bisnis.com, JAKARTA — Penyanyi jebolan Indonesian Idol, Lyodra, menjadi pembuka konser band legendaris Indonesia Dewa 19.

Konser tersebut digelar pada Sabtu (12/8/23) di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta bertajuk “DEWA 19 featuring ALL STARS – STADIUM TOUR 2023”.

Saat membuka panggung megah konser Dewa19 All Star, Lyodra membawakan lima lagu yang berhasil membuat para penonton galau sebelum Dewa 19 muncul.

Lyodra membawakan lagu "Menyesal" yang merupakan aransemen ulang dari penyanyi Ressa Herlambang dan lagu "Terlanjur Mencinta".

Dia juga membawakan lagu solonya "Pesan Terakhir" dan "Sang Dewi" yang merupakan aransemen ulang lagu yang dinyanyikan Titi DJ.

DEWA 19 featuring ALL STARS STADIUM TOUR 2023 dikemas dengan tata panggung dan tata cahaya special effect pada tiap lagu dengan multimedia selama acara berlangsung.

Seluruh penonton yang hadir juga mendapatkan gelang LED yang akan mengeluarkan warna sesuai dengan set lagu yang telah ditentukan.

Penampilan para musisi juga semakin menarik dengan cahaya berwarna-warni dari gelang LED yang dikenakan oleh masing-masing penonton.

Selain di Jakarta, Dewa 19 juga sudah manggung di dua kota lainnya yakni Solo, dan Bandung. Konser ini merupakan konser kolaborasi Dewa 19 dengan musisi ternama di internasional.

Adapun, sejumlah musisi internasional juga akan turut meramaikan konser ini, di antaranya Phil X Gitaris Bon Jovi, Derek Sherinian Keyboardist Sons of Apollo dan mantan keyboardist Dream Theater, Jeff Scott Soto vokalis Sons of Apollo, Dino Jelusick vokalis Trans Siberian Orchestra, dan Richie Kotzen anggota The Winery Dogs.

Dewa 19 juga akan merilis 5 single terbaru yang bersama ALL STARS, seperti “Immortal Love Song”, “Arjuna” (versi bahasa Inggris), “Perempuan Paling Cantik Di Negeriku Indonesia”, “Rossana” (lagu milik TOTO), dan lagu spesial anthem dengan aransemen baru “Bohemian Rhapsody”.

Selain berkolaborasi dengan ALL STARS, Dewa 19 juga membawa beberapa musisi ternama lokal. Jajaran musisi lokal tersebut berbeda-beda tiap kotanya.

