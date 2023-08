Dewa 19 All Stars Stadium Tour, Kolaborasi Apik Konser Musisi Lokal dan Mancanegara

Bisnis.com, JAKARTA - Konser Dewa 19 All Stars rampung sudah, dengan Jakarta sebagai kota pamungkasnya.

Di stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Dhani Cs menyelesaikan akhir konser Dewa 19 All Stars yang sebelumnya dihelat di Solo, dan Bandung.

Di pembuka acara, Lyodra jebolan Indonesia Idol yang naik panggung sekitar pukul 19.15 WIB.

Baca Juga Konser Dewa 19 Featuring All Stars, Lalu Lintas di Sekitar GBK Macet Parah

Lyodra membawakan beberapa lagu andalannya seperti Pesan Terakhir, Kalau Bosan, Sang Dewi, Mengapa Kita, dan Terlanjur Mencinta.

Selain Lyodra ada juga Sandy Sandhoro yang membawakan lagu Hidup adalah Perjuangan, Mistikus Cinta, dan Dua Sejoli.

Selain musisi lokal itu, ada juga kehadiran All Stars asing seperti Phil X - Bon Jovi, Dino Jelusick - Whitesnake, Richie Kotzen - The Winery Dogs, Poison, Mr.Big, hingga Derek Sherinian.

Baca Juga Berapa Kali Dewa 19 Konser Pada 2023? Ada Konser Skala Internasional Hari Ini

Mereka membawakan Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, Jump, Akulah Arjuna versi bahasa Inggris, dan We Are The Champion sebagai penutup konser.

Sementara itu, vokalis yang tampil di konser Dewa 19 All Stars kali ini ada Virzha dan Ello, serta tentunya Ari Lasso. Sementara Once Mekel absen, tidak seperti saat di konser Dewa 30 tahun di awal tahun ini.

Dewa 19 All Stars juga menghadirkan beberapa punggawa Dewa 19 sebelumnya. Seperti Tyo Nugros si penggebuk drum, Yuke pemain bass, dan drummer Agung Yudha.

Baca Juga Besok, 85 Ribu Baladewa Siap Padati Konser Dewa 19 All Stars di GBK

30 Lebih Lagu

Dalam konser yang berlangsung selama kurang lebih 5 jam itu, Dewa 19 total membawakan lebih dari 30 lagu hits mereka sejak tahun 1990an.

Seperti Kangen, Kamulah Satu-satunya, Satu hingga Separuh Nafas.

Tiga vokalis Dewa dari Virzha, Ello hingga Ari Lasso bergantian membawakan puluhan lagu itu di atas panggung.

Aksi panggung mereka yang energik, ditambah dengan permainan lighting yang mumpuni, membuat konser Dewa 19 kali ini memuaskan penggemarnya.

Konser Dewa 19 All Stars ini disebut-sebut sebagai sejarah konser di Indonesia yang mengkolaborasikan musisi top lokal dengan musisi top dunia.

Dalam konser yang berjalan selama hampir 5 jam itu, baladewa tampak menikmati dan puas dengan penampilan idolanya yang berkolaborasi dengan musisi top dunia dan lokal itu.

Ahmad Dhani yang merupakan pentolan Dewa 19 juga sukses membuat konser menjadi lebih santai, dengan sentilan-sentilan lucunya di panggung konser tersebut.

Di akhir konser, mereka berharap bisa kembali menggelar konser serupa yang lebih ciamik untuk menghibur para Baladewa!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News