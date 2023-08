Review Film "Talk to Me", Horor Klenik di Era Media Sosial

Bisnis.com, JAKARTA — Bagi pecinta film horor thriller, ada satu film produksi Australia yang bakal tayang di layar lebar mulai besok, Rabu, 23 Agustus 2023.

Bisnis berkesempatan menonton film bertajuk "Talk to Me", film yang diluncurkan oleh rumah produksi A24 asal Australia yang biasa memproduksi film indie.

"Talk to Me" juga menjadi proyek debut film panjang sutradara kembar tersebut. Namun film kali ini tak kalah baik dari film-film Hollywood.

Film horor thriller karya sutradara kembar, Danny dan Michael Philippo ini menggabungkan antara film horror yang mengundang hantu dengan benda-benda klenik yang digunakan anak muda di era media sosial.

Sinopsis Film "Talk to Me"

"Talk to Me" menceritakan tentang sekelompok anak muda yang mencari kesenangan dengan menggunakan benda yang memungkinkan berkomunikasi dengan arwah di alam lain.

Film dimulai dengan Cole, yang diperankan Ari McCarthy, yang mencari saudara laki-lakinya, Duckett yang diperankan Sunny Johnson. Namun, ketika mereka bertemu, Duckett berbicara melantur dan tiba-tiba menikam Cole. Setelahnya, dia bunuh diri dengan menikam wajahnya.

Kisah pun berlanjut ketika Mia, diperankan oleh Sophie Wilde, bersama teman-temannya melihat tren orang-orang bermain dan berkomunikasi dengan dunia roh menggunakan benda misterius di media sosial.

Sahabat Mia, Jade yang diperankan Alexandra Jensen, merasa itu hanya filter yang umum digunakan di media sosial dan hanya permainan bohongan belaka.

Sampai akhirnya mereka datang bermain ke rumah teman Jade, dan membawa serta adiknya Riley, diperankan oleh Joe Bird, berkumpul bersama Hayley yang diperankan Zoe Terakes, dan Joss diperankan oleh Chris Alosio.

Mereka mencoba bermain dengan benda berbentuk tangan misterius itu dengan cara memegang patung tangan itu lalu mengucapkan "talk to me" (berbicaralah padaku). Setelah mengucapkan kalimat tersebut, orang yang bermain akan bisa melihat arwah dan berbicara dengan mereka.

Kemudian, jika dilanjutkan dengan mengatakan "I let you in" (saya mengizinkanmu masuk), maka sosok arwah yang diajak berbicara akan masuk ke tubuh pemainnya.

Permainan berkomunikasi dengan arwah ini juga memiliki aturan dengan hanya boleh dilakukan sekitar 90 detik sebelum roh yang ditemui atau roh lain bersarang dan tinggal di dalam tubuh manusia.

Mia yang masih dalam keadaan bersedih setelah dua tahun ditinggal ibunya, Rhea, meninggal dunia akibat overdosis, ingin mencari kesenangan dengan menjadi orang pertama yang mencoba hal tersebut.

Sayangnya, Joss dan Hayley kelewat batas untuk memutuskan koneksi dengan arwah itu, meski hanya 3 detik. Di sanalah masalah mulai muncul. Mia mulai menjadi sensitif terhadap kehadiran arwah dan mulai mengalami kejadian-kejadian aneh.

Namun, merasa belum terlalu terganggu dan ketagihan memainkan patung tangan tersebut, Mia dan teman-temannya kembali bermain dengan patung tangan misterius tersebut. Hingga arwah yang menyerupai ibunya masuk ke dalam tubuh Riley, ketika dia memaksa ikut bermain.

Riley ingin bermain sebentar, hanya 50 detik, namun karena Mia mengira sosok yang masuk ke tubuh Riley adalah ibunya, Mia ingin berkomunikasi sehingga Riley terpaksa kerasukan lebih lama, sampai akhirnya Riley dirasuki oleh roh-roh lain yang membahayakan hidupnya dan teman-temannya.

Film "Talk to Me" menjadi salahnsatu film horror thriller dengan cerita yang cukup segar dan berbeda karena tak hanya soal bertemu hantu.

Meskipun tak banyak unsur jumpscare, film ini tetap bisa membuat jantung penonton berdebar dan tak bisa tidur.

Perlu diingat, film ini dikhususkan untuk dewasa karena menampilkan adegan kekerasan, bunuh diri, dan berdarah-darah.

"Talk to Me" sudah tayang perdana di Adelaide Film Festival pada 30 Oktober 2022. Film itu juga sempat diputar dalam Sundance Film Festival 2023. Namun, di Indonesia, film ini baru akan meluncur ke layar lebar besok, Rabu 23 Agustus 2023.

