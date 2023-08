Sinopsis Film No Risk, No Gain: Casino Raiders - The Sequel Tayang di Bioskop Trans TV

Bisnis.com, JAKARTA - Film No Risk, No Gain: Casino Raiders - The Sequel merupakan film aksi dari Hong Kong yang dirilis pada 1990. Ini merupakan sekuel dari film sebelumnya dengan judul Casino Raiders yang rilis pada 1989.

Film ini bukan film aksi biasa, melainkan aksi komedi. No Risk, No Gain disutradarai oleh Jimmy Heung dan Taylor Wong. Mereka merupakan sutradara yang eksis di 90-an. Bahkan Jimmy Heung aktif memproduseri film hingga 2010. Dia sudah meninggal pada 2014.

Dilansir dari IMDb, film ini sama sekali tidak terkait dengan Casino Raiders yang disutradarai oleh Jing Wong dan Jimmy Heung. Bahkan aktor utama, Andy Lau dan Alan Tam terlihat memainkan karakter yang sama sekali berbeda. Hanya judulnya saja yang sama dan terkait. Tahun depan setelah film ini rilis, yakni 1991, Casino Raiders II dirilis.

Baca Juga 7 Rekomendasi Film Action Thrillers Mirip Heart of Stone

Film ini dibintangi oleh aktor-aktor terkenal, seperti Alan Tam dan Andy Lau. Sebelum No Risk, No Gain, mereka berdua sudah sering membintangi film dan serial televisi.

Alan Tam aktif di industri film hingga 2018. Sementara itu, Andy Lau masih aktif hingga saat ini. Bahkan ada lebih dari lima filmnya yang belum dirilis.

Sebagai penasihat Kasino AS yang terkenal dan penjudi terkemuka, "The Supreme" Ray (Alan Tam) telah menghadapi banyak tantangan petualang dalam kariernya. Ray mengikuti kompetisi judi yang diikuti oleh perwakilan berbagai negara.

Sebagai penjudi hebat, dia memenangkan kompetisi tersebut. Di akhir permainan, Ray mencurigai kandidat asal Taiwan karena lawan mainnya itu merupakan seorang perempuan, padahal nama yang terdaftar adalah nama laki-laki.

Kemudian, Ray bertemu dengan Cheung San Ho (Sung-Young Chen) yang merupakan lawan aslinya. Cheung San Ho yang mengetahui bahwa Ray merupakan seorang dewan pengawas judi, dirinya langsung mengajak Ray untuk berduel judi dengannya di Makau. Karena janji untuk bertarung dengannya di Makau, petualangan Ray dimulai lagi.

Melewati Hong Kong, Ray bertemu dengan teman sepupunya, Snakey, "Big Dee" (Andy Lau) dan teman sekolahnya Janey. Sayangnya, dia ditipu oleh kedua orang ini dan kehilangan semua miliknya. Keduanya berpura-pura menjadi Supreme dan pergi ke Makau. Leslie bertindak sebagai Ray dan Big Dee bertindak sebagai pengawalnya. Ray pun menyusul dan berniat menangkap mereka.

Baca Juga Ditonton Lebih dari 1 Juta Orang, Ini Sinopsis Film Ketika Berhenti di Sini

Apakah Ray berhasil menangkap Leslie dan Big Dee? Atau apakah penyamaran tersebut akan berhasil? Tonton selengkapnya di Bioskop Trans TV malam ini pukul 23.30!

Perbesar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News