8 Makanan yang Baik Dikonsumsi Saat Polusi dan Cegah Dehidrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Dehidrasi merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika tubuh kekurangan cairan. Ini bisa menjadi kondisi yang serius bagi kesehatan.

Aktivitas fisik yang intens ditambah dengan panas terik dan sinar matahari dapat menyebabkan dehidrasi. Dilansir dari Eating Well, tanda-tanda dehidrasi adalah rasa haus, pusing, bibir kering, dan kelelahan. Biasanya, dehidrasi bisa diatasi dengan meminum air.

Selain meminum air, mengonsumsi makanan yang menghidrasi seperti semangka, kacang-kacangan, dan nasi juga dapat membantu. Saat minum lebih banyak air, Anda perlu mempertimbangkan untuk ngemil makanan bergizi yang kaya elektrolit, seperti potasium dan natrium. Ahli diet Laney Morse mengatakan bahwa elektrolit akan memastikan bahwa tubuh Anda benar-benar menyerap air alih-alih membiarkannya mengalir melalui Anda.

Baca Juga Waspada, Dehidrasi Bisa Pengaruhi Tekanan Darah

Dilansir dari Everyday Health, Sean Hashmi, dokter direktur manajemen berat badan dan nutrisi klinis di California Selatan, mengatakan bahwa sebagian air yang tubuh peroleh berasal dari makanan.

Sebuah publikasi pada 2005 oleh National Academies of Science, Engineering, and Medicine menyatakan bahwa wanita yang mengonsumsi sekitar 2,7 liter air per hari dan pria yang mengonsumsi sekitar 3,7 liter per hari (sebagai cairan dan dari makanan) dianggap terhidrasi dengan baik.

Ahli diet Rachel Lustgarten mengatakan bahwa jumlah pasti air yang dibutuhkan juga bergantung pada faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, kehamilan, dan status menyusui. Makanan yang terhidrasi biasanya adalah makanan yang paling banyak mengandung dan biasanya kaya serat.

Baca Juga 7 Makanan yang Bisa Bikin Dehidrasi, Ada Acar hingga Buah Bit

Makanan-makanan yang bisa dikonsumsi saat dehidrasi:

1. Kacang tanah

Kacang tanah merupakan pilihan utama sebagai makanan yang dikonsumsi saat dehidrasi. Kacang tanah kaya akan elektrolit, nutrisi penting untuk menjaga hidrasi, seperti yang dicatat sebelumnya. Segenggam kecil kacang tanah (sekitar 1 ons porsi) mengandung natrium, kalium, dan magnesium masing-masing sebesar 5%, 8%, dan 16%.



2. Mentimun

Mentimun mengandung 95 persen air dan salah satu makanan yang paling menghidrasi. Selain menghidrasi, mentimun juga baik bagi kulit. Oleh karena itu, Anda perlu memastikan untuk menjaga kulit, terutama saat musim kemarau, agar mendapatkan vitamin dan mineral paling banyak



3. Semangka

Buah ini terkenal menyegarkan kaya akan air. Selain itu, semangka hanya mengandung 46 kalori per porsi. Semangka bisa dihidangkan dengan berbagai cara dan cara yang paling populer adalah memakannya langsung.



4. Melon

Selain semangka, melon juga kaya akan air. Satu porsi melon mengandung 427 miligram (mg) potasium sehingga menjadikannya sumber nutrisi yang layak.



5. Stroberi

Stroberi merupakan sumber vitamin C yang sangat baik, yakni mengandung hampir 100 mg dalam 1 porsi irisan. Stroberi juga sangat menghidrasi dan mengandung 91 persen air.



6. Tomat

Tomat memiliki kandungan air sekitar 94 persen. Tomat juga sumber potasium, dengan kandungan sebanyak 292 mg dalam satu tomat berukuran sedang.



7. Selada

Semua jenis selada dan sayuran hijau lainnya seperti kangkung dan bayam memiliki kandungan air yang tinggi. Anda bisa mengonsumsinya langsung maupun dikukus atau direbus.



8. Paprika

Paprika juga mengandung sekitar 92 persen air. Namun, paprika akan kehilangan sebagian manfaat hidrasinya selama dimasukkan ke dalam oven.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News