Perhatian Ladies, Kekurangan 5 Vitamin Ini Sebabkan Mata Panda

Bisnis.com, JAKARTA - Banyak orang yang memiliki kantung mata atau lingkar mata menghitam. Tidak hanya karena kurang tidur atau istirahat, ternyata kurang asupan vitamin tertentu juga menyebabkan hal ini.

Mengutip The Health Site, kekurangan vitamin bisa menyebabkan lingkaran hitam di bawah mata. Sejumlah vitamin, termasuk Vitamin B12, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin C, Vitamin E, dan lainnya membantu tubuh berfungsi lebih baik. Vitamin juga sangat penting untuk kesehatan kulit.

Jika kekurangan vitamin ini, kulit di bawah mata bisa menjadi tipis dan berkerut, sehingga pembuluh darah di bawahnya lebih terlihat. Hal ini dapat menyebabkan munculnya lingkaran hitam.

Baca Juga Ternyata Vitamin F Adalah Kumpulan Asam Lemak, Ini Faktanya

Berikut 5 vitamin yang jika kekurangan bisa memicu mata panda

1. Kekurangan Vitamin B12

Lingkaran hitam di bawah mata merupakan salah satu tanda kekurangan vitamin B12. Hal ini agar dapat diproduksi hemoglobin, protein pengangkut oksigen dalam sel darah merah, yang membutuhkan vitamin B12.

Kulit di bawah mata mungkin tampak pucat dan tipis ketika kadar hemoglobin rendah, sehingga semakin menonjolkan pembuluh darah di bawah kulit. Kekurangan vitamin B12 menyebabkan kelainan yang disebut defisiensi vitamin B12.

Pembentukan sel darah merah, sintesis DNA, dan fungsi saraf hanyalah beberapa proses penting dalam tubuh yang dipengaruhi oleh vitamin B12.

2. Kekurangan Vitamin K

Pembekuan darah dan kesehatan tulang adalah dua fungsi nutrisi dari vitamin K. Selain itu, viramin ini juga penting untuk menjaga kesehatan kulit. Lingkaran hitam di bawah mata merupakan salah satu tanda kekurangan vitamin K.

Hal ini karena produksi protein yang disebut protrombin, yang berperan dalam pembekuan darah, bergantung pada vitamin K. Kekurangan vitamin K dapat membuat pembuluh darah di bawah mata lebih rentan mengalami pendarahan, sehingga dapat mengakibatkan lingkaran hitam.

3. Kekurangan Vitamin D

Kekurangan vitamin D dalam tubuh dikenal dengan istilah insufisiensi vitamin D. Nutrisi penting yang disebut vitamin D terlibat dalam pengembangan sel-sel baru, respons imunologis, dan kesehatan tulang.

Lingkaran di bawah mata adalah salah satu tanda kekurangan vitamin D. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa vitamin D diperlukan untuk sintesis kolagen, yaitu protein yang membantu menjaga kekencangan dan elastisitas kulit di sekitar mata.

Kulit di bawah mata bisa menjadi tipis dan berkerut karena kekurangan vitamin D, yang dapat membuat pembuluh darah di bawah kulit terlihat lebih jelas.

4. Kekurangan Vitamin C

Kekurangan vitamin C dalam tubuh disebut dengan defisiensi vitamin C. Sistem kekebalan tubuh, pembentukan kolagen, dan penyembuhan luka adalah beberapa proses penting dalam tubuh yang dibantu oleh nutrisi penting vitamin C.

Munculnya lingkaran hitam di bawah mata merupakan salah satu tanda kekurangan vitamin C. Hal ini karena vitamin C diperlukan untuk sintesis protein kolagen, yang menjaga kulit di sekitar mata tetap elastis dan kencang.

Kulit di sekitar mata bisa menjadi tipis dan berkerut karena kekurangan vitamin C, yang dapat membuat pembuluh darah di bawah kulit terlihat lebih jelas.

5. Kekurangan Vitamin E

Defisiensi vitamin E adalah suatu kondisi langka dimana tubuh tidak memiliki cukup vitamin E. Vitamin E merupakan bahan penting yang mendukung sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan sel, dan pertahanan antioksidan.

Antioksidan vitamin E dapat membantu melindungi kulit dari stres oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Radikal bebas merupakan bahan kimia tidak stabil yang dapat merusak sel, termasuk sel kulit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News