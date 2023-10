Ini Waktu Terbaik untuk Mengonsumsi Vitamin C, D, E, dan A

Bisnis.com, BANDUNG – Mengonsumsi vitamin dan multivitamin dapat menjadi kebiasaan yang baik untuk membantu menjaga kesehatan tubuh.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa kekurangan nutrisi tidak hanya berkontribusi pada kondisi medis, tetapi juga kondisi kesehatan mental.

Suplemen vitamin dan multivitamin dapat meningkatkan kesehatan tubuh secara umum dan mencegah kekurangan nutrisi, yang dapat memengaruhi kesehatan mental.

Namun, meskipun mengonsumsi vitamin dan multivitamin dapat bermanfaat bagi kesehatan, memperhatikan waktu terbaik untuk mengonsumsinya juga berperan dalam penyerapan manfaat vitamin secara keseluruhan.

Sebagian besar vitamin terbagi dalam dua kategori, yaitu larut dalam air atau larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air paling baik diserap dan paling efektif jika dikonsumsi dengan air dalam keadaan perut kosong.

Untuk vitamin yang larut dalam lemak, yang terbaik adalah mengonsumsinya dengan makanan karena tubuh dapat menyerapnya dengan lebih baik.

Dilansir dari beberapa sumber, Jumat (27/10/2023), berikut adalah beberapa jenis vitamin yang paling umum dan waktu terbaik untuk mengonsumsinya.

1. Multivitamin

Karena multivitamin sering kali mengandung vitamin yang larut dalam air dan lemak, waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah setelah makan sehingga lemak apa pun dapat membantu penyerapannya.

Mengonsumsi multivitamin di pagi hari sebelum makan dapat memudahkan penyerapan. Namun, jika hal tersebut menyebabkan sakit perut, cobalah meminumnya sebelum tidur.

Jika mengonsumsi multivitamin saat perut kosong, tubuh tidak dapat menyerap vitamin yang larut dalam lemak dengan baik.

2. Vitamin C

Vitamin C dapat dikonsumsi kapan pun baik pagi maupun malam hari. Vitamin C adalah vitamin yang larut dalam air, yang berarti paling baik dikonsumsi dengan air. Anda dapat mengonsumsi vitamin C kapan saja sepanjang hari selama tidak mengiritasi perut Anda.

Vitamin ini berperan sebagai antioksidan dan membantu memperbaiki jaringan dalam tubuh, serta membantu produksi kolagen untuk mendukung kesehatan kulit, tendon, dan ligamen.

3. Vitamin D

Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tubuh akan mendapatkan manfaat lebih jika mengonsumsi vitamin D pada waktu tertentu. Namun, vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak, yang berarti jika dikonsumsi dengan makanan atau camilan yang mengandung lemak dapat membantu penyerapannya.

Vitamin D dapat dikonsumsi di pagi hari, saat makan siang atau malam hari saat Anda mengonsumsi makanan tinggi lemak.

Vitamin D memainkan peran penting dalam banyak fungsi penting tubuh, termasuk kesehatan tulang, mencegah peradangan dan menjaga kekebalan tubuh (penting selama musim pilek dan flu).

4. Vitamin B

Vitamin ini dapat dikonsumsi kapan saja, tetapi pagi hari setelah bangun tidur mungkin menjadi waktu terbaik. Beberapa data menunjukkan bahwa mengonsumsi vitamin B di sore hari dapat memengaruhi tidur Anda.

Untuk menghindari vitamin B kompleks yang memengaruhi tidur Anda, Anda dapat mengonsumsi vitamin B di pagi hari, sebaiknya dengan makanan untuk memaksimalkan penyerapannya.

Kelompok vitamin ini membantu melepaskan energi dari karbohidrat sehingga dapat menambah energi tubuh untuk beraktivitas dengan baik dan juga berperan dalam kesehatan otak.

Namun, mengonsumsi vitamin B secara berlebihan tidak akan menambah energi ekstra pada tubuh karena vitamin ini bersifat larut dalam air.

5. Vitamin A

Anda bisa mengonsumsi vitamin A kapan pun yang Anda mau, tetapi karena vitamin ini larut dalam lemak, maka mengonsumsinya di sela-sela waktu makan adalah waktu yang tepat. Pastikan untuk menyertakan makanan yang mengandung lemak sehat, seperti alpukat atau kacang-kacangan dan biji-bijian.

Vitamin A berperan dalam kekebalan tubuh, fungsi organ tubuh, dan merupakan kunci kesehatan reproduksi.

6. Vitamin E

Sama seperti vitamin A, mengonsumsi vitamin E bersama makanan mungkin merupakan waktu yang tepat karena vitamin ini juga merupakan vitamin yang larut dalam lemak.

Vitamin E penting untuk kesehatan darah, kulit, dan otak. Namun, penting untuk berkonsultasi dulu pada ahli kesehatan sebelum memutuskan untuk mengonsumsi vitamin E karena dapat berbahaya bagi mereka yang pernah mengalami stroke atau serangan jantung.



7. Vitamin Prenatal

Wanita hamil dan menyusui dapat memperoleh manfaat dari mengonsumsi vitamin prenatal karena kebutuhan ekstra akan nutrisi penting. Namun, disarankan agar wanita hamil atau mereka yang sedang menjalani pengobatan untuk berkonsultasi dengan ahli kesehatan sebelum mengonsumsi suplemen vitamin atau mineral.

Seperti halnya multivitamin tradisional, vitamin prenatal paling baik dikonsumsi di pagi hari dan sebagai bagian dari rutinitas harian Anda.

Konsumsilah dengan air dan makanan untuk penyerapan yang optimal. Sebaiknya dikonsumsi setelah makan karena akan mengurangi kemungkinan sakit perut dan refluks asam lambung.

