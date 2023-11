19 Rekomendasi Film Psikopat Korea Alur Cerita Sadis Terbaik

Bisnis.com, JAKARTA Salah satu genre yang menarik perhatian banyak penonton adalah film psikopat Korea karena menyuguhkan pengalaman yang mencekam.

Film-film Korea terkenal dengan kualitas produksi yang tinggi dan keragaman genre yang mereka tawarkan, bukan hanya film romantis yang banyak dicari, tapi juga genre thriller yang mencekam.

Film-film dalam genre ini seringkali menghadirkan kisah-kisah mencekam tentang pembunuhan sadis, karakter-karakter psikopat, dan teka-teki yang mengundang penasaran.

Dalam artikel ini, kita akan membahas 19 film psikopat Korea terbaik yang patut kamu tonton.

Daftar Film Psikopat Korea Terbaik

1. Dark Figure of Crime (2018)

Film psikopat Korea ini mengisahkan detektif Kim Hyung Min yang bertemu dengan Kang Tae Oh. Awalnya, Kang Tae Oh mengaku sebagai suruhan untuk mengubur jasad. Namun, semakin dalam penyelidikan mereka, semakin banyak rahasia yang terungkap.

2. Children (2011)

Film ini berdasarkan kisah nyata tentang lima anak laki-laki yang menghilang pada tahun 1991. Para orang tua meminta polisi untuk menyelidiki kasus ini, tetapi penyelidikan terhambat oleh permasalahan pemilihan daerah.

3. Voice Of A Murderer (2007)

Seorang pembawa berita terkenal, Han Kyung Bae, kehilangan putranya yang diculik oleh seseorang yang meminta tebusan. Seorang detektif veteran, Kim Wook Jung, ditugaskan untuk menangani kasus ini, tetapi penculik terus mengelabui polisi.

Film Psikopat Korea, Voice Of A Murderer -IMDb Perbesar

4. Memories of Murder (2003)

Film ini terinspirasi dari kasus pembunuhan berantai Hwaseong yang terjadi di Korea Selatan antara tahun 1986 hingga 1991. Film ini mengisahkan perjuangan detektif untuk menangkap pelaku.

5. Hope (2013)

Hope adalah salah satu film kriminal paling terkenal di Korea Selatan. Film psikopat Korea ini mengisahkan seorang gadis kecil yang menjadi korban kekerasan brutal dan pelecehan seksual, serta perjuangan sang ayah dalam melindungi dan menghiburnya.

6. The Classified File (2015)

film korea satu ini mengisahkan tentang seorang gadis yang menghilang dan upaya ibunya, seorang peramal terkenal, dan seorang detektif veteran untuk menemukannya. Mereka harus mendekati penculik dengan segala cara.

7. I Saw The Devil (2010)

Film ini mengisahkan agen rahasia Kim Soo Hyun yang memburu pembunuh berantai Kyung Chul untuk membalaskan dendam atas pembunuhan tunangannya yang sadis.

8. Confession of Murder (2012)

Lee Doo Suk mengaku sebagai pembunuh berantai dan menerbitkan autobiografinya. Detektif Choi, yang sebelumnya menyelidiki kasus ini, kembali mengejar Lee. Namun, ada plot twist yang mengejutkan.

9. Midnight (2021)

Film psikopat Korea yang satu ini berkisah tentang ancaman seorang pembunuh psikopat kepada seorang wanita tunarungu dan upaya mereka untuk selamat dari serangan pembunuh tersebut.

10. The Chase (2017)

Dua detektif polisi berusaha menangkap seorang serial killer yang menjadi buronan polisi sejak 30 tahun lalu, namun ada banyak rintangan yang mereka hadapi.

11. The Chaser (2008)

Film ini terinspirasi dari kisah nyata seorang pembunuh berantai di Korea Selatan. Dalam film ini, karakter pembunuh berantai ini berpura-pura gila saat diinvestigasi.

12. The Gangster, The Cop dan The Devil (2019)

Seorang bos geng menjadi target pembunuh berantai, dan ia harus bekerja sama dengan seorang detektif yang membenci kejahatan untuk menangkap pelaku.

Film Psikopat Korea, The Gangster, the Cop, the Devil - IMDb Perbesar

13. Blind (2011)

Film psikopat Korea ini mengisahkan seorang mahasiswi yang hilang dan seorang tunanetra yang menjadi saksi. Mereka harus mengungkap teka-teki yang membingungkan.

14. Midnight FM (2010)

Seorang pembawa acara radio populer harus berjuang untuk melindungi keluarganya dari seorang pendengar fanatik yang ingin mengganggu programnya.

15. Monster (2014)

Seorang pemilik warung pinggir jalan harus memburu pembunuh berantai yang merenggut nyawa saudara perempuannya.

16. The Man From Nowhere (2010)

Seorang pemilik toko pegadaian harus menyelamatkan seorang gadis kecil dan ibunya dari kelompok kejahatan yang berbahaya.

17. The Call (2010)

Film psikopat Korea ini menggabungkan elemen fantasi thriller dengan interaksi aneh antara masa sekarang dan masa lalu.

18. V.I.P (2017)

Seorang psikopat yang menjadi tersangka dalam berbagai kasus pembunuhan sadis harus dihadapi oleh seorang detektif berambisi.

19. Bluebeard (2017)

Salah satu film dalam genre psikopat yang patut diperhatikan adalah "Bluebeard" (2017), yang menghadirkan sebuah plot yang gelap dan penuh teka-teki.

Seung Hoon, diperankan oleh aktor terkenal Korea, belum lama ini bercerai dan memilih untuk tinggal di sebuah apartemen yang berlokasi dekat dengan tempat praktik dokternya.

Ia adalah sosok yang pendiam dan cenderung cuek, lebih fokus pada rutinitas sehari-hari dan rutinitas profesionalnya. Namun, kehidupannya berubah secara dramatis ketika ia mulai mencurigai sesuatu yang tidak beres dalam apartemennya.

Semua bermula ketika seorang tetangga Seung Hoon, Sung Geun, pemilik sebuah toko daging yang beroperasi di lantai bawah apartemen mereka, mengalami masalah kesehatan. Sung Geun harus mendatangi klinik dokter Seung Hoon untuk menjalani perawatan medis. Namun, apa yang terjadi selama kunjungan ini adalah kunci dari seluruh misteri yang ada dalam film "Bluebeard."

Jadi, jika kamu mencari film psikopat yang akan menguji daya analisis dan ketangkasanmu dalam mengikuti alur cerita yang rumit, "Bluebeard" (2017) adalah salah satu pilihan yang tidak boleh dilewatkan. Dalam film ini, misteri dan ketegangan selalu ada di setiap sudut, dan kamu akan dihadapkan pada pertanyaan yang sulit: apakah Seung Hoon bisa membuktikan kecurigaannya dan mengungkap kebenaran di balik semua misteri yang menghantuinya?

Film-film ini menawarkan cerita-cerita yang mencekam, karakter-karakter yang kuat, dan plot yang penuh teka-teki. Jika kamu suka film psikopat dengan alur yang menegangkan, maka film-film Korea ini layak untuk ditonton. Film-film ini tidak hanya menghibur tetapi juga membuat penonton berpikir dan penasaran. Selamat menonton

