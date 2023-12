Jelang Natal, Mariah Carey Kembali ke Posisi 1 Hot Billboard 100

Bisnis.com, JAKARTA - Lagu legendaris yang kerap diputar di mana-mana menjelang natal, “All I Want for Christmas Is You” milik Mariah Carey kembali ke No. 1 di Billboard Hot 100, menambahkan total minggu ke-13 di posisi tertinggi tangga lagu.

Melansir Billboard, lagu itu memperpanjang rekornya menguasai tangga lagi idi musim liburan kelima. Lagu tersebut awalnya dirilis di album Carey, "Merry Christmas" pada November 1994 dan, seiring dengan berkembangnya streaming dan musik liburan menjadi lebih menonjol di daftar putar layanan streaming.

Lagu ini mencapai 10 besar Hot 100 untuk pertama kalinya pada Desember 2017 dan lima besar untuk pertama kalinya di musim liburan 2018. Akhirnya menjelang minggu ini, menjelang libur 2019 selama tiga minggu, liburan 2020 selama dua pekan, liburan 2021 selama tiga pekan, dan pada 2022 selama empat pekan.

“Ketika saya menulis lagu itu, saya sama sekali tidak menyangka dampak lagu ini pada akhirnya akan berdampak pada dunia. Saya sangat bersyukur karena begitu banyak orang menikmatinya bersama saya setiap tahunnya,” kata Carey.

Lagu ini menduduki puncak Billboard Hot 100 setelah “Rockin’ Around the Christmas Tree” milik Brenda Lee menghabiskan dua minggu terakhir di nomor 1, memimpin untuk pertama kalinya 65 tahun setelah dirilis.

Ditambah lagi, dua lagu klasik musim liburan juga kembali ke 10 besar Hot 100: “Sleigh Ride” dari The Ronettes dan “Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow!”.

Hot 100 memadukan semua genre streaming di AS, dari audio resmi dan video resmi, pemutaran radio, dan data penjualan, metrik terakhir yang mencerminkan pembelian single fisik dan lagu digital dari pengecer musik digital dengan layanan lengkap seperti penjualan single digital dari situs direct-to-consumer (D2C) tidak termasuk dalam penghitungan grafik.

Semua tangga lagu sampai 23 Desember 2023 akan diperbarui di Billboard.com pada 19 Desember.

