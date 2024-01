Joko Anwar Siapkan Serial di Netflix, Ini Bocorannya

Bisnis.com, JAKARTA - Joko Anwar menyapa penggemarnya dengan memberikan bocoran serial barunya di akun X miliknya.

Melalui akun X-nya pada Senin (15/1/2024), Joko Anwar membagikan sebuah foto yang memperlihatkan adegan serial film.

Terlihat ada sekumpulan orang dengan logo segitiga terbalik menghadap ke sebuah tembok yang memiliki dua patung.

"It's about time. Our Netflix series. Soon," tulis sang sutradara.

It's about time.



Our Netflix series.



Soon. pic.twitter.com/G4YBM9EX0M — Joko Anwar (@jokoanwar) January 15, 2024

Diketahui, serial ini merupakan proyek spesial Netflix dengan beberapa sineas Indonesia. Proyek ini diumumkan pada September 2022.

Nightmares and Daydreams diketahui merupakan universe baru yang akan dibangun oleh Joko Anwar. Di dalamnya akan memuat cerita-cerita seram yang menghubungkan satu orang ke orang lainnya.

Dari informasi yang beredar, serial ini juga mengangkat cerita yang terinspirasi dari isu-isu populer di Indonesia.

Kemudian melansir dari akun X @HabisNontonFilm, serial ini akan dibintangi oleh Ario Bayu, Fachri Albar, Lukman Sardi, Marissa Anita, Nirina Zubir, Kiki Narendra, Sita Nursanti, Yoga Pratama, Asmara Abigail, dan Putri Ayudya.

Dibocorkan bahwa serial ini akan ditayangkan pada tahun ini. Sang sutradara pun meminta penggemar untuk selalu membaca update informasi melalui akun media sosialnya.

