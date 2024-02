Vitamin C Berperan Melawan Penyakit Periodontal

Bisnis.com, JAKARTA - Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Amaliya, drg., M.Sc., menjelaskan, vitamin C berperan besar dalam dalam kesehatan jaringan pendukung gigi dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Asupan nutrisi yang mengandung vitamin C diketahui memiliki pengaruh yang baik untuk meningkatkan kesehatan pasien periodontal.

“Oleh sebab itu penyuluhan gizi dan anjuran pola makan yg mengandung vitamin C pada pasien periodontal atau penderita penyakit jaringan pendukung gigi harus mulai diterapkan,” kata Prof. Amaliya dikutip dari website resmi Unpad.

Prof. Amaliya menjelaskan bahwa jaringan periodontal dapat diartikan sebagai jaringan yang mengelilingi gigi dan menopang gigi, baik pada rahang atas maupun rahang bawah.

Jaringan ini terdiri dari gusi, tulang alveolar, membran periodontal dan sementum. Jaringan periodontal memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi kesehatan dan kehidupan gigi, mulai dari memberikan nutrisi melalui pembuluh darah, memberikan persyarafan dan rasa proprioseptif, menahan gigi pada tempatnya, sebagai peredam guncangan atau tekanan yang diterima gigi pada saat pengunyahan, mekanisme pertahanan tubuh untuk melindungi gigi dari rangsangan berbahaya, hingga memberikan keindahan atau aspek estetik dari warna gusi sehat yang berwarna “coral pink” atau merah muda sehingga bila tersenyum akan terlihat senyum manis dan sehat.

Sementara itu vitamin C, atau asam askorbat, merupakan sebuah vitamin yang dapat larut di dalam air. Vitamin C juga berperan sebagai anti oksidan.

Namun, manusia pada dasarnya tidak bisa menghasilkan vitamin C dengan sendiri. Hal ini menyebabkan manusia untuk mengalami defisiensi jika tidak mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C.

“Kadar vitamin C plasma dibawah 0,2 mg/L atau kurang dari 11 μmol/L merupakan indikasi terjadinya skorbut, yang ditandai dengan pembekakan tungkai bawah, pendarahan gusi, kegoyangan gigi, malaise, demam, kelelahan, bercak-bercak pada kulit atau petechiae, kulit kering, dan pendarahan,” paparnya.

Riset yang dilakukan Prof. Amaliya sendiri juga membuktikan khasiat vitamin C untuk mencegah dan mengobati penyakit periodontal. Salah satu studinya mengobservasi efek suplementasi vitamin C terhadap experimental gingivitis dari tiga kelompok, di mana kelompok 1 diberi suplemen buah jambu biji, kelompok 2 diberi suplemen vitamin C sintetis, dan kelompok 3 tidak diberi suplemen apa-apa.

Hasil dari riset tersebut menunjukan tingkat peradangan pada kelompok 1 yang lebih ringan dibanding kelompok 2, sedangkan kelompok 3 menunjukan peradangan yang besar. “Penelitian membuktikan bahwa pemberian buah jambu biji atau vitamin C memberikan efek perlindungan terhadap terjadinya peradangan gusi, walaupun bakteri dibiarkan berakumulasi pada permukaan gigi,” jelas Prof. Amaliya.

Studi lain yang dilakukan Prof. Amaliya meneliti populasi dewasa di daerah perkebunan teh Srikandi, Jawa Barat. Dalam riset tersebut, terlihat bahwa kadar vitamin C dalam darah penderita periodontitis lebih rendah dibanding mereka yang jaringan pendukung giginya sehat.

“Dengan kata lain, semakin rendah kadar vitamin C dalam darahnya, semakin parah kerusakan jaringan pendukung gigi yang dideritanya,” jelas Prof. Amaliya.

Selain itu, dari penelitian eksperimental yang telah dilakukan juga diketahui bahwa selain mendukung kesehatan jaringan pendukung gigi, asupan vitamin C juga dapat memperbaiki kesetahan sistemik atau secara umum.

