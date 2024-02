Cek Promo Pemilu di 15 Tempat Wisata dan Taman Bermain, Ada Ancol hingga Borobudur Land

Bisnis.com, JAKARTA - Rabu, 14 Februari 2024 menjadi hari besar di Indonesia, yakni hari pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024. Oleh karena itu, besok juga ditetapkan sebagai tanggal merah atau hari libur nasional.

Setelah melakukan pencoblosan, Anda bisa mengisi waktu bersama keluarga untuk pergi ke tempat wisata atau bermain bersama. Untuk menekan Golput, berbagai tempat membagikan potongan harga atau promo bagi yang bisa menunjukkan jari yang tercelup tinta ungu.

Berikut ini daftar tempat wisata dan tempat bermain yang memberikan diskon saat hari pemilu besok:

1. Taman Impian Jaya Ancol

Taman Impian Jaya Ancol memberikan promo Pemilu 2024.

- Harga untuk tiket masuk Dufan: Rp140.000

- Atlantis: Rp55.000

- Jakarta Bird Land: Rp45.000

- Sea World Ancol: Rp65.000

Selain itu, ada pula beragam promo untuk pembelian tiket di loket secara offline pada tanggal 14 Februari 2024. Syaratnya, satu jari tinta pemilu hanya berlaku untuk 1 tiket promo Pemilu 2024 dan belum termasuk tiket masuk gerbang Ancol (orang dan kendaraan).

2. Taman Miniatur Indonesia Indah (TMII)

Taman Miniatur Indonesia Indah (TMII) juga menawarkan promo pada momen Pemilu, yaitu beli tiga tiket gratis satu tiket.

Selain itu ada juga promo tiket lainnya berikut ini:

- Bundling Museum Indonesia & Contemporary Art Gallery.

- Promo beli 2 gratis 1 tiket masuk Museum Keprajuritan & Museum Transportasi

- Gratis masuk ke Museum Prangko, Museum Penerangan, Museum Hakka, dan Museum Cheng Ho.

- Diskon 10 persen untuk masuk Taman Burung, Museum Komodo, Dunia Air Tawar, Skyworld, dan Keong Emas.

3. Taman Safari Bogor

Taman Safari Bogor ikut menggelar promo harga tiket masuk menjadi Rp200.000 pada momen Pemilu besok. Tiket ini hanya berlaku dengan pembelian offline atau walk in, khusus pada 14 Februari 2024 saja.

Harga promo ini berlaku untuk wisata Safari Siang, Safari Journey, Istana Panda, wahana permainan, pameran dan air terjun, presentasi edukasi atau pertunjukkan.

4. The Jungle Bogor

The Jungle Bogor juga mendiskon tiket masuknya menjadi hanya Rp50.000 dengan persyaratan Promo berlaku untuk pembelian tiket secara langsung di loket.

5. Kidzooona

Tempat bermain indoor untuk anak-anak, Kidzooona juga memberikan promo spesial edisi Pemilu 2024, dengan waktu bermain 30 menit secara gratis.

Syaratnya, tinggal menunjukkan jari yang tercelup tinta pemilu di kasir. Namun, promo ini tidak termasuk tiket pendamping dan tidak berlaku untuk pembelian tiket secara online, VIP voucher, redeem poin, dan segala bentuk voucher lainnya.

6. Kidzania

Spesial di hari Pemilu, KidZania Jakarta memberikan diskon 25 persen untuk maksimal tiga tiket. KidZania juga memberi diskon 50 persen untuk setiap pembelian jenis tiket, kecuali kategori toddler dan minimal pembelian dua tiket, berlaku kelipatan.

Selain di Jabodetabek, beberapa tempat wisata juga memberikan diskon harga tiket masuk (HTM) berikut ini:

7. Jatim Park, Batu

Jawa Timur Park Group memberikan diskon spesial para periode Pemilu dengan potongan harga 10% untuk harga tiket masuk hari libur seharga Rp120.000 per orang.

Promo ini khusus bagi 100 pengunjung pertamanya dengan syaratnya menunjukkan jari bertinta sebagai tanda sudah mencoblos.

8. Borobudur Land

Borobudur Land di Magelang, Jawa Tengah juga memberikan diskon harga tiket masuk kepada pengunjung, dengan cara menunjukkan tinta di jari.

Diskon yang diberikan adalah 20% untuk harga tiket Rp20.000 sehingga hanya perlu membayar Rp16.000.

9. Ketep Pass Magelang

Khusus 14 Februari 2024, objek wisata Ketep Pass di, Magelang, Jawa Tengah juga memberikan promo buy one get one free untuk tiket masuk atau beli satu gratis satu.

Promo ini bisa dinikmati untuk pembelian tiket di tempat dengan menunjukkan tinta di jari sebagai bukti telah mencoblos.

10. Merapi Park

Objek wisata Merapi Park di Yoyakarta memberikan diskon pemilu untuk tiket masuk sebesar 15% bagi yang sudah mencoblos dalam pemilu 2024. Syaratnya mudah, hanya dengan menunjukkan tinta di jari bukti sudah mencoblos.

11. Kebun Binatang Gembira Loka

Kebun binatang Gembira Loka di Yogyakarta menawarkan promo Buy 1 Get 1 Free Ticket dengan harga tiket masuk Rp35.000 untuk setiap pengunjung syarat menunjukkan jari yang sudah tercelup tinta pemilu.

12. Saloka Park

Khusus hari Pemilu 2024, Taman Bermain Saloka Park memberikan diskon tiket masuk sebesar Rp50.000. Kemudian, ada promo web Valentine berupa diskon 14% di SalokaPark.com.

Kemudian, untuk pemilik kendaraan dengan Plat AD juga diberikan diskon sebesar Rp20.000, seiring menyambut Hari Ulang Tahun Kota Solo pada 17 Februari.

13. Kebun Binatang Surabaya

Kebun Binatang Surabaya juga memberikan promo beli dua tiket, gratis satu untuk wahana Mushroom House & Playland, kolam renang, dan Aquanoctudio Park.

14. Pemandian Sekarsari, Mojokerto

Tak ketinggalan, penduduk di Mojokerto bisa menikmati promo beli 1 tiket, gratis 1 (Buy one get one free) untuk pembelian tiket langsung di Pemandian Sekarsari. Syaratnya cukup menunjukkan jari bertinta sebagai tanda telah mencoblos.

15. Flora Wisata Santerra, Malang

Taman wisata Flora Wisata Santerra di Malang, Jawa Timur juga memberikan promo diskon 50% untuk tiket masuk. Promo berlaku hanya untuk 50 orang pengunjung pertama yang menunjukkan jari bertinta biru sebagai tanda sudah mencoblos.

