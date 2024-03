PM Inggris Rishi Sunak Doakan Kate Middleton, Kecam Sikap Media yang 'Barbar'

Bisnis.com, JAKARTA -- Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak turut memberikan ucapan kepada Putri Wales Inggris, Kate Middleton setelah mengunggah pengumuman dirinya tengah mengidap kanker.

Dalam postingan di akun resmi X-nya, Rishi Sunak mengunggah foto ucapan kesembuhan untuk Kate, menyebutkan bahwa Kate sudah menunjukkan keberanian besar untuk membuka kondisinya kepada publik.

"Princess of Wales mendapat cinta dan dukungan dari seluruh negeri saat dia melanjutkan pemulihannya. Dia telah menunjukkan keberanian luar biasa dengan pernyataannya hari ini," ujar Sunak dikutip, Sabtu (23/3/3024).

Selain memberikan ucapan, Sunak juga menegaskan bahwa dia mengecam media yang sudah berlaku tidak adil pada kondisi kesehatan Kate Middleton.

"Dalam beberapa minggu terakhir, dia menjadi sasaran pengawasan ketat dan diperlakukan tidak adil oleh beberapa media di seluruh dunia dan di media sosial.Ketika menyangkut masalah kesehatan, seperti orang lain, dia harus diberikan privasi untuk fokus pada perawatannya dan bersama keluarga tercinta," tegasnya.

Sunak juga mewakili seluruh negara, mendoakan Kate Middleton segera pulih sepenuhnya segera, dan berharap untuk melihatnya kembali menjalankan tugas ketika dia sudah siap.

Sebelumnya, pada Jumat (22/3/2024) malam waktu Inggris, akun X The Prince and Princess of Wales mengunggah video Kate yang mengungkapkan dirinya sedang berjuang melawan kanker. Dia juga menjelaskan sedang dalam tahap awal pengobatan dan sudah mulai menjalani kemoterapi.

Atas kabar tersebut sang putri menggambarkan berita itu sebagai “kejutan besar” dan meminta “waktu, ruang, dan privasi”.

Pengumuman tersebut dilakukan saat publik mulai mengkhawatirkan ketidakpastian terkait kesehatan Kate, yang menjalani operasi perut pada Januari dan kemudian menghilang dari pandangan publik karena sedang mencoba memulihkan diri.

Dia meyakinkan masyarakat bahwa dia akan kembali pulih dan fokus pada kesejahteraan holistiknya. Kate juga mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan tugasnya setelah dia pulih sepenuhnya, tetapi untuk saat ini, tugas utamanya fokus untuk memulihkan kesehatannya.

