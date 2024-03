10 Jenis Keju Tinggi Protein Baik Untuk Diet

Bisnis.com, JAKARTA - Pilihan makanan yang sehat menjadi faktor dalam menurunkan berat badan, keju menjadi salah satu makanan yang baik dikonsumsi karena mempunyai kandungan protein yang tinggi.

Dilansir dari health.com, protein ditemukan di setiap sel tubuh manusia yang membantu dalam proses biologis dan menjaga kesehatan secara keseluruhan.

Penelitian Academy of Nutrition and Dietetics dan American College of Sporta Medicine menunjukan dibutuhkan peningkatan asupan protein bagi yang ingin melakukan diet yakni sebesar 1,2 - 2 g per kg berat badan setiap hari. Asupan protein dapat diperoleh dengan makanan maupun minuman, salah satunya melalui keju.

Simak 10 keju tinggi protein yang baik untuk diet:

1. Keju parmesan

Keju parmesan sering sekali ditemukan pada beberapa hidangan pasta dengan cita rasa yang sedikit asin dan pedas. Bagi Anda yang ingin diet tidak perlu khawatir, jenis keju yang satu ini aman untuk dikonsumsi.

Keju parmesan mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi yakni 10,1 gram atau 9,1 gram per 100 kalori dengan berbagai senyawa bioaktif seperti prebiotik, bakteri probiotik, vitamin, dan garam mineral yang sangat bagus untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan.

Nutrisi per 1 ons keju parmesan

Kalori: 111

Protein: 10,1 gram

Karbohidrat: 0,9 gram

Lemak: 7,1 gram



2. Keju romano

Keju romano atau biasa disebut pecorino sangat populer dimasakan Italia yakni pada pasta, sup, dan salad. Romano menjadi salah satu jenis keju yang terbuat dari susu domba dengan cita rasa yang kuat dan asin.

Bagi Anda yang sedang menjalani proses diet keju ini dapat menjadi pilihan yang baik untuk dikonsumsi karena mempunyai kandungan yang bagus dalam menjaga berat badan yakni kaya akan protein sebesar 9 gram per ons atau 8,2 g per 100 kalori.

Nutrisi per 1 ons keju romano

Kalori: 110

Protein: 9 gram

Karbohidrat: 1 gram

Lemak: 7,3 gram

3. Keju gruyere

Keju gruyere berasal dari Swiss ini terbuat dari susu sapi dengan cita rasa yang sedikit pedas, jenis keju satu ini cocok dipadukan dengan sandwich dan salad.

Bagi Anda yang ingin diet keju ini dapat ditambahkan dalam hidangan makanan karena mempunyai kandungan yang baik untuk tubuh yakni protein sebesar 8,5 gram per ons atau 7,2 g per 100 kalori.

Nutrisi per 1 ons keju gruyere:

Kalori: 117

Protein: 8,5 gram

Karbohidrat: 0,1 gram

Lemak: 9,2 gram



4. Keju swiss

Keju swiss menjadi salah satu jenis keju yang cukup populer karena mempunyai perpaduan cita rasa yang lembut, manis, dan pedas.

Bagi Anda yang ingin diet keju swiss dapat dikonsumsi karena memiliki kandungan protein yang tinggi yakni sebesar 7,7 gram protein per ons atau 6,9 g per 100 kalori.

Nutrisi per 1 ons keju swiss

Kalori: 111

Protein: 7,7 gram

Karbohidrat: 0,4g

Lemak: 8,8 gram

5. Keju provolon

Keju provolon yang berasal dari Italia ini mempunyai cita rasa lembut dan manis, keju ini sangat cocok dipadukan dengan hidangan gurih.

Bagi Anda yang sedang menjalani proses diet, keju ini cocok dimasukan dalam hidangan karena mempunyai kandungan yang baik untuk tubuh yakni terdapat protein sebesar 7,3 gram per ons dan 100 kalori.

Tidak hanya protein, keju ini juga kaya akan vitamin B12 yang merupakan vitamin penting dalam pembentukan sel darah merah.

Nutrisi per 1 ons keju provolone

Kalori: 100

Protein: 7,3 gram

Karbohidrat: 0,6 gram

Lemak: 7,5 gram

6. Keju edam

Keju edam sangat terkenal karena kemasannya yang berbeda dengan jenis keju lainnya yakni menggunakan kertas lilin berwarna merah cerah.

Bagi Anda yang menjalani proses diet tidak perlu khawatir, keju ini dapat dikonsumsi karena mempunyai kandungan protein yang bagus untuk tubuh yakni sebesar 7,1 gram per ons dan 100 kalori.

Nutrisi per 1 ons keju edam

Kalori: 101

Protein: 7,1 gram

Karbohidrat: 0,4 gram

Lemak: 8,1 gram

7. Keju mozarella

Keju mozarella menjadi salah satu jenis keju yang sangat populer di berbagai hidangan makanan, keju ini mempunyai cita rasa yang lembut dan gurih.

Bagi Anda yang ingin diet tidak perlu khawatir, keju ini bisa dikonsumsi karena terbuat dari susu skim sehingga menjadikan keju ini rendah lemak dengan jumlah protein yang cukup tinggi yakni sebesar 6,9 gram per ons atau 9,6 g per 100 kalori.

Nutrisi per 1 ons keju mozzarella

Kalori: 72

Protein: 6,9 gram

Karbohidrat: 0,8 gram

Lemak: 4,5 gram

8. Keju cheddar

Keju cheddar sangat populer di berbagai hidangan makanan maupun minuman yakni biasanya digunakan sebagai topping.

Bagi Anda yang menjalani proses diet, keju ini dapat dimasukkan dalam asupan makanan karena memiliki kandungan yang baik untuk tubuh yakni terdapat protein sebesar 6,8 g per ons atau 5,9 per 100 kalori.

Nutrisi per 1 ons keju cheddar

Kalori: 115

Protein: 6,8 gram

Karbohidrat: 0,6 gram

Lemak: 9,5 gram

9. Keju colby

Keju colby mempunyai cita rasa yang lembut seperti cheddar, keju ini menjadi salah satu jenis keju yang cukup baik untuk kesehatan tubuh.

Apabila Anda sedang jalani proses diet, keju ini dapat ditambahkan dalam hidangan karena kaya akan protein tinggi yakni sebesar 6,8 gram per ons atau 6 g per 100 kalori.

Nutrisi per 1 ons keju Colby

Kalori: 112

Protein: 6,8 gram

Karbohidrat: 0,7 gram

Lemak: 9,1 gram

10. Keju biru

Keju biru ini cukup populer karena memiliki corak warna biru yang tidak terdapat pada jenis keju lainnya, warna biru dalam keju ini disebabkan karena penambahan penicilium dalam pembuatannya.

Bagi Anda yang ingin diet tapi sangat menyukai keju, nah keju biru dapat dikonsumsi selama proses diet karena memiliki kandungan yang baik untuk tubuh yakni terdapat protein yang cukup tinggi sebesar 6,1 gram per ons dan 100 kalori.

Nutrisi per 1 ons keju biru

Kalori: 100

Protein: 6,1 gram

Karbohidrat: 0,7 gram

Lemak: 8,1 gram

