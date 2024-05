Umana Bali Masuk Daftar Hotel Baru Terbaik Versi Travel + Leisure

Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu media travel paling populer di dunia, Travel + Leisure, telah merilis daftar hotel terbaik di dunia.

Daftar ini disusun berdasarkan liputan yang dikumpulkan oleh expert editors dan kontributor Travel + Leisure yang telah mengunjungi lebih dari 130 hotel baru di 39 negara di seluruh dunia.

Salah satunya, ada resor bintang lima di Bali yang berhasil terdaftar, dalam dua kategori yakni Umana Bali, LXR Hotels & Resorts. Dua kategori yang didapat yakni “It List 2024: The 100 Best New Hotels of The Year” dan menjadi salah satu dalam 26 resor yang terkurasi dalam “It List 2024: The Best New International Resorts of 2023”.

Baca Juga Adiwana Hotels & Resorts Ekspansi Sebagai Operator Hotel

Umana Bali merupakan properti pertama dari LXR Hotels & Resorts yang hadir di kawasan Asia Tenggara.

Pengalaman menginap yang dihadirkan Umana Bali berakar pada filosofi lokal Bali, Tri Hita Karana yang menekankan hubungan dengan Ketuhanan(parahyangan), hubungan dengan sesama (pawongan), dan hubungan dengan alam (palemahan).

Hal ini terlihat dari desain properti yang memadukan elemen ketuhanan, komunal, dan alam. Terdapat 72 unit vila, group activity seperti Village Walk menyusuri desa Ungasan. Ada juga Soar & Savor yang mengajak tamu untuk mengagumi lanskap Bali dalam sebuah perjalanan helikopter dari ketinggian 3.900 kaki, atau meresapi budaya Bali melalui Balinese Arak Tasting ataupun Coffee Tasting di lounge yang tersedia di resor.

Ada juga pilihan bagi yang mendambakan pengalaman yang menenangkan jiwa, seperti melakukan rangkaian perawatan seperti Tri Hita Karana Journey atau ikut sesi Sound Healing.

Sementara dari sajian makanan ada empat opsi destinasi makanan mulai dari all-dining restaurant Commune yang menyajikan makanan Asia Tenggara dan internasional, sajian khas Mediterania di Oliverra, Pad Pool Bar, Mer Lounge.

Umana Bali berjarak sekitar 35 menit dari Bandara Internasional Ngurah Rai. Resor ini juga memiliki akses langsung ke salah satu pantai paling populer di Bali, Pantai Melasti, yang menyuguhkan pertunjukan Kecak Dance setiap harinya, dan local landmark seperti Garuda Wisnu Kencana.

Baca Juga Premium Bistro & Lounge Menu Kuliner Perpaduan Tradisional dan Modern Toba Caldera Resort

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel