Sering Mengumpat dan Berkata Kasar Meningkatkan Risiko Gejala Depresi di Masa Depan

Bisnis.com, JAKARTA - Pilihan kata seseorang dapat memprediksi memburuknya gejala gangguan depresi mayor, menurut sebuah studi Yale yang baru.

Dengan menggunakan evaluator manusia dan model bahasa besar ChatGPT, para peneliti menunjukkan bahwa respons tertulis terhadap pertanyaan terbuka dapat digunakan untuk memprediksi siapa yang akan mengalami gejala depresi yang lebih buruk beberapa minggu kemudian.

Temuan tersebut, yang dilaporkan pada 16 September dalam Proceedings of the National Academy of Sciences, menunjukkan prosedur otomatis yang dapat menilai penggunaan bahasa dapat melengkapi dan meningkatkan evaluasi psikologis.

Baca Juga Awas, Kesepian Bisa Sebabkan Depresi hingga Gangguan Pendengaran

Semakin banyak penelitian telah mengungkap hubungan antara depresi dan bahasa yang digunakan seseorang.

Orang dengan depresi menggunakan lebih banyak kata-kata emosional negatif di media sosial dan dalam pesan teks, misalnya.

Dan pilihan kata dikaitkan dengan seberapa baik individu merespons pengobatan. Untuk studi ini, para peneliti Yale ingin mengeksplorasi apakah bahasa juga dapat memberikan wawasan tentang gejala masa depan seseorang.

Baca Juga 5 Tips Menolong Teman yang Depresi

Untuk lebih memahami hal ini, mereka meminta 467 peserta untuk menyelesaikan sembilan pertanyaan jawaban singkat yang netral dan terbuka serta Kuesioner Kesehatan Pasien (PHQ-9), yang menilai tingkat keparahan depresi.

Dengan menggunakan alat yang disebut Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) yang dapat menghitung berapa banyak kata yang termasuk dalam kategori tertentu para peneliti mengidentifikasi berapa banyak kata dalam tanggapan tertulis peserta terhadap pertanyaan jawaban singkat yang memiliki nada emosional positif atau negatif.

Skor sentimen yang diberikan oleh penilai manusia, di sisi lain, memang memprediksi gejala depresi di masa mendatang.

Baca Juga Begini Cara Menghindari Depresi Saat Usia Senja

"Hal ini memberi tahu kami bahwa penilai manusia menemukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan dengan hanya menghitung kata-kata yang mengandung emosi," kata Robb Rutledge, asisten profesor psikologi di Fakultas Seni dan Sains Yale dan penulis senior studi tersebut.

LIWC memperlakukan setiap kata secara individual, yang mungkin menjadi alasan mengapa LIWC kurang berhasil dalam aplikasi khusus ini, kata para peneliti dilansir dari laman resmi Yale.edu.

"Kami ingin melihat urutan kata dan aspek multidimensi bahasa yang menjadi pusat pembentukan nada emosional," kata penulis utama Jihyun Hur, mahasiswa Ph.D. di lab Rutledge dan lab rekan penulis Jutta Joormann, Profesor Psikologi Richard Ely Foundation.

"Saat itulah kami tertarik pada ChatGPT."

ChatGPT adalah alat kecerdasan buatan yang bertujuan untuk meniru ucapan percakapan manusia. Oleh karena itu, urutan kata dan makna di dalam dan di antara frasa diperhitungkan dengan cara yang tidak dilakukan oleh alat standar untuk menganalisis bahasa, seperti LIWC.

Ketika para peneliti menginstruksikan ChatGPT versi 3.5 dan 4.0 untuk menilai nada positif dan negatif dari respons peserta, skor tersebut memprediksi perubahan di masa mendatang dalam tingkat keparahan depresi, seperti halnya skor penilai manusia.

Para peneliti mengatakan bahwa temuan tersebut merupakan titik awal yang menjadi dasar bagi penelitian tambahan.

Misalnya, Rutledge dan timnya tertarik pada bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan pada gangguan kejiwaan lain dan dalam jangka waktu yang lebih lama.

Lini pekerjaan ini merupakan bagian dari penelitian lab yang sedang berlangsung mengenai hubungan antara emosi dan pengambilan keputusan, yang dapat diikuti oleh siapa saja dengan memainkan permainan di aplikasi ponsel pintar gratis milik lab, Happiness Quest.

Rutledge mengatakan bahwa ia dapat melihat jenis penilaian bahasa ini sebagai tambahan yang berguna bagi kotak peralatan dokter di masa mendatang.

“Analisis bahasa yang digunakan orang menawarkan informasi tambahan yang saat ini tidak dimiliki dokter, dan pendekatan kami dapat menjadi salah satu cara dokter mengevaluasi pasien mereka,” kata Rutledge. “Anda menginginkan kombinasi alat yang dapat digunakan oleh banyak orang, yang bersama-sama dapat memberi Anda gambaran singkat tentang seorang individu. Jika beberapa alat tersebut diotomatisasi seperti ini, dokter tidak perlu lagi menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencoba membantu pasien.”

Dan pada akhirnya, pemahaman yang lebih baik tentang gejala dan cara memprediksinya akan bermanfaat.

“Alat kecerdasan buatan seperti ChatGPT membuka cara baru untuk menggunakan banyak data bahasa yang sudah tersedia dalam lingkungan klinis guna lebih memahami kesehatan mental,” kata Hur.