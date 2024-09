Blackpink Resmi Bakal Comeback dan Tur Dunia 2025, Blink Sudah Siap?

Bisnis.com, JAKARTA -- Girlband Korea Selatan, Blackpink dikonfirmasi akan segera kembali melakukan comeback dengan formasi lengkap dan menggelar tur dunia pada 2025.

Hal itu dikonfirmasi langsung oleh label grup tersebut, YG Entertainment, yang membuat pengumuman ini bersamaan dengan unggahan mereka yang merayakan video musik Blackpink "How You Like That" yang mencapai 1,7 miliar penayangan.

"Pada tahun 2025, BLACKPINK berencana untuk melakukan comeback grup penuh dan mengunjungi penggemar mereka dalam tur dunia mereka," tulis YG Entertainment dalam pengumuman tersebut, Selasa (24/9/2024).

Baca Juga Rose Blackpink Resmi Gabung The Black Label, Ini Tanggapan Para Fans

YG Entertainment juga mempromosikan jadwal Blackpink untuk 2025 mendatang, tanpa ada perubahan dari pengumuman sebelumnya, sehingga memberi harapan bahwa tidak akan ada penundaan dalam rencana mereka.

Rencana tur dunia Blackpink tahun depan jadi angin segar bagi para penggemar mereka, Blink, setelah tidak meluncurkan album selama tiga tahun.

Namun, kekosongan tersebut diisi dengan kehadiran beberapa musik solo yang diluncurkan para member Blackpink seperti Jennie dengan You & Me dan Lisa dengan single terbarunya Rockstar dan New Woman (ft. Rosalia).

Sebelumnya Blackpink terakhir kali melaksanakan tur dunia pada tahun lalu sekaligus melakukan promosi album 'Born Pink'. Girlband beranggotakan Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa itu juga mengunjungi Jakarta pada 11 dan 12 Maret 2023.

Punya banyak penggemar alias Blink, Blackpink menggelar konsernya berskala stadion di Gelora Bung Karno, Jakarta yang berkapasitas sampai 80.000 orang.