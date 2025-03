Makin Ngetren! Ini Deretan Idol K-Pop yang Bikin Usaha Sendiri dan Jadi CEO

Bisnis.com, JAKARTA — Selama beberapa tahun terakhir, ada sebuah tren di mana semakin banyak idola Korea alias K-Pop yang nulai mengambil peran sebagai pengusaha.

Dari Kang Daniel hingga Jay Park, dan dari Jaejoong JYJ hingga Jennie BLACKPINK, beberapa selebritas telah melangkah lebih jauh dari sekadar tampil untuk mendirikan perusahaan mereka sendiri di bidang-bidang seperti hiburan, mode, dan makanan.

Meskipun pengaruh dan keahlian mereka yang sudah lama dalam musik dan pertunjukan, sangat menarik bahwa hanya sedikit yang memilih untuk mengambil langkah berani ini.

Bagi banyak idola ini, meluncurkan bisnis lebih dari sekadar diversifikasi pendapatan. Langkah ini juga merupakan menjadi wujud kemandirian mereka, dan cara untuk menanamkan visi pribadi mereka pada industri, dan bagaimana mereka mencari kesempatan untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

Dengan beralih ke peran CEO, mereka menantang lintasan karier tradisional dan menetapkan tolok ukur baru untuk kesuksesan yang jauh melampaui lagu-lagu yang menduduki puncak tangga lagu.

Meskipun tak semuanya mulus seperti misalnya, Konnect Entertainment milik Kang Daniel yang terpaksa tutup di tengah tuduhan penggelapan, dan Jay Park yang mengundurkan diri sebagai CEO dari AOMG dan H1GHR Music, masih banyak idola yang berani menjajal jadi pebisnis.

Berikut ini daftar idola K-Pop yang kini juga menjabat sebagai CEO di perusahaannya masing-masing:

1. Baekhyun EXO - INB100

Mengikuti jejak D.O., anggota EXO Baekhyun juga meninggalkan SM Entertainment pada 2023 untuk mengejar karier solo.

Setelah keluar, dia mendirikan agensinya sendiri, INB100, untuk mengawasi promosi individunya serta EXO-CBX, subunit yang dia ikuti bersama Xiumin dan Chen.

Untuk mendirikan perusahaan tersebut, Baekhyun dilaporkan mengambil pinjaman sebesar total 13 miliar won.

Dia menjelaskan keputusannya itu dengan maksud agar saya tidak boleh mengabaikan operasional setelah mendirikan perusahaannya sendiri, dan untuk selalu hidup dengan tekanan itu, untuk menggunakan dana sebaik-baiknya mengembangkan usahanya.

2. Jennie BLACKPINK - ODD ATELIER

Para anggota BLACKPINK nampaknya mulai mencoba jalannya masing-masing. Setelah mengakhiri kontrak eksklusif mereka dengan YG Entertainment pada 2023, para anggota memperbarui kontrak jangka pendek dengan YG hanya untuk kegiatan grup.

Jennie kemudian meluncurkan agensinya sendiri, ODD ATELIER atau OA, pada November 2023 dan mengumumkannya di media sosial pada Desember.

Pada acara musik 'The Seasons - Lee Hyori's Red Carpet' pada 5 Januari 2024, Jennie menjelaskan keputusannya, dengan mengatakan, bahwa dia ingin mengeksplorasi kegiatan individu dengan lebih bebas.

"Hal ini yang membuat saya dengan hati-hati mendirikan perusahaan saya sendiri," ungkapnya.

3. Jisoo BLACKPINK - Blissoo

Pada Februari 2024, Jisoo BLACKPINK mengumumkan peluncuran agensi independennya, Blissoo, yang didirikannya bersama saudara laki-lakinya di Instagram.

Mengikuti jejak rekan satu grupnya, Lisa dan Jennie, yang juga mendirikan perusahaan mereka sendiri, Jisoo bermaksud untuk mengukir jalannya sendiri di industri ini.

Menurut situs web resmi Blissoo, nama agensi tersebut merupakan gabungan dari 'bliss' dan 'Jisoo'. Misi label tersebut adalah untuk berbagi kebahagiaan yang diciptakan Jisoo dengan caranya yang unik sambil "melampaui batasan genre dan bidang".

4. Kino Pentagon - NAKED

Ikut tren solo karier, Kino Pentagon juga mendirikan agensinya sendiri, NAKED. Berangkat dari CUBE Entertainment yang saat ini mengelola Pentagon dan (G)I-DLE, Kino mendirikan NAKED pada 2023 untuk fokus pada karier solonya.

Menandai babak baru, NAKED meluncurkan akun media sosial resminya pada 15 Desember 2023, dengan menampilkan logo minimalis.

Kino mengungkapkan kegembiraannya tentang masa depan bersama NAKED, dengan mengatakan dia memiliki harapan tinggi untuk masa depan yang akan dihadapinya di NAKED.

5. Lisa BLACKPINK - LLOUD

Lisa BLACKPINK mengikuti tren mendirikan agensinya sendiri dengan mendirikan perusahaan manajemen artis baru bernama 'LLOUD' pada Februari 2024.

Menurut situs web resminya, LLOUD bertujuan menjadi 'perpaduan antara suara dan inovasi'.

6. Rocky (Mantan member ASTRO) - One Fine Day Entertainment

Rocky, yang sebelumnya didukung oleh agensi Fantagio dan menjadi anggota ASTRO sejak debut mereka pada 2016, memulai perjalanan solonya pada 2023.

Setelah negosiasi pembaruan kontrak, dia berpisah dengan grup tersebut untuk mengejar karier solo.

Mengambil alih jabatan sebagai CEO, Rocky mendirikan agensinya sendiri, One Fine Day Entertainment, untuk memfasilitasi aktivitas solonya.

Nama agensi One Fine Day Entertainment diambil untuk mencerminkan aspirasi Rocky agar setiap hari menjadi luar biasa. Setelah membuat langkah besar, Rocky merilis mini album debutnya 'ROCKYST', di bawah agensi yang baru didirikannya.

7. CL - Very Cherry

Personil girl band senior, 2NE1, CL telah membangun reputasi yang cukup baik di industri K-pop, dan hingga hari ini, dia dianggap sebagai "ancaman tiga kali lipat" karena bakatnya yang tak tertandingi dalam menyanyi, menari, dan rap.

Pada 2020, bintang Korea Selatan tersebut meluncurkan Very Cherry, sebuah agensi yang lahir dengan ide untuk menciptakan tim inti yang telah "dipilih" untuk CL dan oleh CL.

Melalui agensinya, dia memproduksi albumnya sendiri dan membentuk tim 'Very Cherry.'

8. PSY - P Nation

Pada 2013, seluruh dunia menari mengikuti lagu Oppa Gangnam Style milik penyanyi Korea PSY.

Irama lagu yang ciamik dan langkah tarian yang mudah diikuti begitu terkenal sehingga PSY menjadi artis Korea pertama yang memperoleh satu miliar penayangan dalam sejarah Internet.

Di Amerika, Gangnam Style memuncaki nomor dua di Billboard Hot 100. Sebelum 2013, lagu ini juga menduduki puncak tangga lagu di lebih dari 30 negara termasuk Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Rusia, Spanyol, dan Inggris Raya.

Pada 29 Oktober 2018, PSY mendirikan P Nation, label rekaman dan agensi hiburan yang didirikannya setelah keluar dari YG Entertainment.

9. Super Junior

Meskipun sudah menjadi salah satu boy band senior, penggemar non-Kpop pun pasti tahu betapa terkenalnya lagu-lagu Super Junior seperti Sorry Sorry, Bonamana, dan Sexy Free and Single.

Tidak diragukan lagi bahwa penampilan berulang grup tersebut di TV dan penampilan panggung telah melambungkan popularitas Korea di seluruh Asia.

Pada 6 November 2015, SM Entertainment mengumumkan bahwa para anggota Super Junior meluncurkan manajemen label mereka sendiri.

Dijuluki Label SJ, SM mengatakan bahwa usaha baru tersebut akan diurus oleh Super Junior-K.R.Y., Super Junior-T, Super Junior-M, Super Junior-H, dan Super Junior-D&E.

Adapun, pada 2023 dua anggotanya, Lee Dong-hae, dan Eunhyuk bersama mendirikan label sendiri bernama ODE.Entertainment.

Label ODE.Entertainment selanjutnya akan mengelola aktivitas solo masing-masing dan aktivitas Dong-hae dan Eunhyuk sebagai duo.

Donghae meninggalkan SM Entertainment pada Juli 2023, meskipun ia tetap menjadi anggota Super Junior.