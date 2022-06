Sinopsis Film The Last Samurai, Tayang di Bioskop Trans TV Malam Ini

Bisnis.com, JAKARTA – Film The Last Samurai dijadwalkan tayang di layar kaca malam ini, Senin (13/6/2022) di Bioskop Trans TV pukul 21.30 WIB.

Film yang diperankan oleh aktor kenamaan Tom Cruise ini secara garis besar mengisahkan perseteruan antara dua kelompok dari kultur dan daratan yang berbeda pada masa kekaisaran Jepang.

The Last Samurai (2003) adalah sebuah film bertema sejarah yang dibalut dalam kisah bergenre aksi – drama. Film ini merupakan karya besutan Edward Zwick yang diproduksi oleh Warner Bros.

Film berdurasi 2 jam 34 menit ini menjadi salah satu film yang cukup laris di masanya. Bahkan, The Last Samurai juga berhasil menggasak sejumlah penghargaan, salah satunya berhasil keluar sebagai pemenang dalam kategori Movies of The Year di ajang penghargaan American Film Institute (AFI) Awards.

Tertarik menonton? Simak dulu sinopsis The Last Samurai berikut ini.

Berlatar pada tahun 1876 film ini mengisahkan perjalanan seorang mantan kapen perang di Amerika Nathan Algren (Tom Cruise). Nathan adalah seorang perwira perang yang hebat namun karirnya meredup lantaran kebiasaan buruknya mabuk-mabukan.

Bukan tanpa alasan, penyimpangan yang terjadi pada Nathan merupakan pelariannya dari rasa trauma yang terus membayanginya hingga kini. Dirinya memiliki masa lalu kelam saat harus menyaksikan langsung praktik genosida saat dirinya bertugas bersama US Army.

Baca Juga : Sinopsis Ghost Writer 2, Siap Tayang di Bioskop Juli 2022

Suatu ketika, Nathan ditawari pekerjaan untuk melatih para prajurit Jepang. Tanpa pikir panjang, Nathan langsung menerima tawaran yang datang dari rekan lamanya yang bernama Zebullon.

Nathan diminta untuk melatih pasukan prajurit Jepang untuk mengusai teknik perang modern menggunakan senjata api. Namun ternyata, tawaran tersebut merupakan akal-akalan para petinggi kaisar Jepang pada waktu itu untuk meraup keuntungan dari pengadaan agenda latihan militer tersebut.

Hal tersebut mulai di endus oleh masyarakat asli Jepang. Perpecahan antara keduanya pun pecah dan peperangan tak terhindarkan. Pasukan yang menyerang kekaisaran jepang bernama Pasukan Samurai.

Setelah melewati peperangan yang alot, para samurai berhasil mengalahkan pasukan kekaisaran Jepang yang dilatih oleh Nathan, Para Samurai juga turut menawan Nathan.

Setelah beberapa waktu mengamati para samurai, akhirnya Nathan menyadari keanehan yang menjamur di kekaisaran Jepang. Dirinya kemudian turut bergabung bersama para Samurai guna melakukan konfrontasi pada kekaisaran Jepang.

Bagaimana kisah selanjutnya? Simak kelengkapan cerita Tom Cruise menjadi perwira samurai malam ini Senin (13/6/2022) di Bioskop Trans TV pukul 21.30 WIB.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :