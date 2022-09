Promo Bioskop Pekan Ini: BCA Diskon 50%, M-Tix dan CGV Buy 1 Get 1 Tanpa Syarat

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Pekan ini dipenuhi oleh deretan film apik yang layak ditonton.

Sederet film itu yakni Mencuri Raden Saleh, Sayap-Sayap Patah, Miracle in Cell No.7, Mumun, hingga The Invitation.

Dengan adanya film-film ini, berbagai platform pembayaran digital hingga perbankan memberikan promo pembelian tiket bioskop.

Promo yang diberikan yakni potongan harga atau diskon hingga tiket gratis.

Pembelian tiket bioskop menggunakan promo dari platform tertentu ini berlaku untuk pembelian tiket film di bioskop Cinema XXI, CGV, dan Cinepolis.

Berikut dereten promo bioskop pekan ini:

Diskon 50% Menggunakan BCA

Film Miracle in Cell No.7 dirilis secara resmi pada hari ini, Kamis (8/9/2022).

Baca Juga : Seru! Ini 10 Film yang Tayang di Bioskop pada September 2022

Menyambut film ini, BCA memberikan promo spesial bagi para penonton. Promo ini berlaku di CGV seluruh Indonesia.

Bagi Anda yang ingin menonton Miracle in Cell No. 7 gunakan pembayaran BCA melalui fitur Lifestyle di M-Banking.

Bagi pengguna baru, diberikan promo diskon 50% dengan memasukkan kode MICN7BCA. Sedangkan untuk pengguna lama, akan diberikan diskon 30% menggunakan kode yang sama.

Promo ini berlaku hingga 17 September 2022 mendatang.

Beli 1 gratis 1 di M-Tix

Selain Miracle in Cell No.7, film Mencuri Raden Saleh juga memberikan promo menarik buy 1 get 1.

Promo ini berlaku mulai 8 September 2022, khusus pembelian di M-Tix untuk dipakai di bioskop XXI.

Syarat dan Ketentuan :

1. Promo berlaku mulai tanggal 8 September 2022 (Kuota terbatas, selama persediaan masih ada)

2. Promo hanya berlaku untuk transaksi di aplikasi m.tix

3. Klik gambar banner voucher promo

4. Pembelian minimal 2 tiket (bayar 1 tiket, free 1 tiket) dalam 1x transaksi, tidak berlaku kelipatan dan 1 (satu) voucher/kode promo berlaku untuk 1x transaksi

5. Satu voucher/ kode promo hanya dapat digunakan sebanyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) member m.tix selama periode promo

Beli 1 gratis 1 di aplikasi CGV

Tak hanya di M-Tix, film Mencuri Raden Saleh juga memberikan promo buy 1 get 1 melalui aplikasi CGV.

Promo tersebut berlaku mulai 8 September 2022 dengan menukarkan kode promo 'NYETS'.

Syarat dan Ketentuan:

1. Pilih jadwal dan lokasi nonton MENCURI RADEN SALEH

2. Pesan minimum 2 tiket dan lanjut ke pembayaran

3. Pilih opsi pembayaran menggunakan " E-coupons "

4. Pilih icon ( + ) di bagian atas dan masukkan kode promo "NYETS"

6. Promo Buy One Get One Free akan secara otomatis diberikan untuk Anda

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : bioskop promo Film film indonesia cgv bca