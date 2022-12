Baru! Ini Rekomendasi Film, Serial dan Drakor Netflix Desember 20202

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Memasuki bulan Desember, para pecinta film perlu mulai memperbarui list tontonan film untuk menemani waktu santai di penghujung tahun 2022 ini di Netflix.

Ada berbagai film dan series bergenre action, horor, hingga romance akan dirilis oleh Netflix pada Desember 2022. Tidak hanya film dan serial dari luar negeri, Anda juga bisa menyaksikan film Indonesia.

Simak film di bulan Desember yang akan tayang di Netflix:

1. Sayap Sayap Patah

Film Indonesia yang akan tayang di Netflix pada bulan Desember ini adalah Sayap Sayap Patah. Dilakoni oleh aktris cantik Ariel Tatum, film ini akan rilis pada 8 Desember mendatang.

Terinspirasi dari tragedi kerusuhan di Markas Komando Brimob, film ini akan menampilkan bagaimana kisah cinta antara Ariel Tatum dengan Nicholas Saputra.

Hasil karya Rudi Soedjarwo, film ini mengisahkan tentang Aji (Nicholas Saputra) yang tewas saat bertugas sebagai seorang anggota densus 88. Kematian Aji menjadikannya tidak bisa menemani persalinan istrinya, Nani (Ariel Tatum).

2. The Big 4

The Big 4 tayang di Netflix pada 15 Desember 2022. Dengan genre komedi, film ini dilakoni oleh beberapa artis top ibukota seperti Putri Marino, Arie Kriting, Abimana Aryasatya,Kristo Immanuel, dan Lutesha.

Film ini disutradarai langsung oleh Timo Tjahjanto, yang akan menampilkan tentang sebuah perjalanan seorang detektif dalam menyelidiki kasus kematian ayahnya yang merupakan seorang pemimpin kelompok pembunuh bayaran.

3. Alice In The Borderland (season 2)

Alice in Borderland merupakan film adaptasi dari manga Haro Aso.Dalam film thriller sci-fi Jepang, Arisu (Kento Yamazaki) dan Usagi (Tao Tsuchiya) terjebak di Borderland, sebuah dunia yang berada di antara hidup dan mati.

Kemudian jika mereka ingin bertahan hidup, maka mereka harus bermain dan memenangkan serangkaian permainan untuk mengumpulkan kartu bernomor kunci untuk dapat kembali ke dunia asalnya. Namun sayangnya mereka yang kalah dalam permainan akan menemui takdir yang mematikan.

4. The Recruit

Disutradarai oleh Chris Smith, film ini tayang pada 16 Desember 2022. Mengisahkan perekrutan yang berpusat di sekitar Owen Hendricks (Noah Centineo), seorang pengacara muda CIA yang minggu pertamanya bekerja.

Dia menemukan surat ancaman dari mantan aset Max Meladze (Laura Haddock), yang berencana untuk mengekspos agensi kecuali mereka membebaskannya dari kejahatan serius. Owen Hendricks adalah rekrutan baru, tetapi dia tahu bahwa dia akan diikutsertakan lebih dulu ke dalam pertempuran antara CIA dan mantan aset mereka.



5. Sonic Prime

Tayang 15 Desember 2022, Sonic Prime merupakan serial animasi Netflix Original yang ditulis oleh Justin Peniston, Duncan Rouleau, dan Omar Spahi. Sonic yang akan mengalami perubahan yang luar biasa yang akan mendorong Sonic ke dalam petualangan baru yang menampilkan sosok pemeran yang akan diciptakan kembali

Petualangan Sonic lebih dari sekadar perlombaan untuk menyelamatkan alam semesta dari intrik jahat musuh bebuyutannya Dr. Eggman dan pasukan robot badniknya, ini adalah perlombaan untuk menyelamatkan teman-temannya, teman-teman yang dia terima begitu saja.



Lebih lanjut, ini film dan serial Netflix Desember 2022

– Troll (1 Desember 2022)

– Sr. (2 Desember 2022)

– Warriors of Future ( 2 Desember 2022)

– Single's Inferno (13 Desember 2022)

– Gudetama (13 Desember 2022)

– Jujutsu Keisen (21 Desember 2022)

– Glass Onion (23 Desember 2022)

– The Witcher Blood Origin (25 Desember 2022)

– Emily In Paris Season 3 ( 21 Desember 2022)

– Lady Chattherleys Lover (2 Desember 2022)

– Naruto Shippuden Season (12 Desember 2022)

– Guillermo Del Toro's Pinocchio (9 Desember 2022)

– Too Hot To Handle (7 Desember 2022)

– Bullet Train (11 Desember 2022).



Drama Korea (Drakor) yang tayang bulan Desember 2022 di Netflix

1. Alchemy of Souls (10 Desember 2022)

2. The Fabulous (23 Desember 2022)

3. The Secret Life of My Secretary (2 Desember 2022)

4. The Glory (Segera- Desember 2022)

5. The Interest of Love (Desember 2022)

6. Money Heist: Korea – Joint Economic Area Part 2 (9 Desember)

