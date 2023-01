Manfaat Kayu Bajakah, Efek Samping, dan Cara Mengkonsumsinya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Kayu bajakah merupakan salah satu tanaman herbal yang dikenal sebagai akar bajakah karena bentuknya menyerupai akar tumbuhan.

Tumbuhan ini bermanfaat baik untuk kesehatan. Lalu, apa saja manfaat kayu bajakah? Ini penjelasannya

Kandungan Kayu Bajakah

Berdasarkan Asian Journal of Health Research (2022), kayu bajakah memiliki beragam senyawa aktif yang baik untuk tubuh. Adapun kandungan fitokimia dalam kayu bajakah meliputi.

Baca Juga : Dua Herbal Ini Diklaim Bisa Memperkecil Ukuran Tumor

Flavonoid

Tanin

Saponin

Polifenol

Alkaloid

Steroid

Manfaat Kayu Bajakah Kalimantan Untuk Kesehatan

Kandungan kayu bajakah memberikan manfaat baik bagi tubuh. Melansir dari beberapa sumber, berikut ini manfaat kayu bajakah kalimantan.

1. Menangkal radikal bebas

Manfaat kayu bajakah Kalimantan dapat menangkal radikal bebas berkat kandungan antioksidan di dalamnya. Antioksidan juga berperan penting dalam mengurangi risiko penyakit degeneratif.

2. Mencegah infeksi bakteri

Kandungan flavonoid, tanin, dan polifenol dalam kayu bajakah bermanfaat dalam mencegah infeksi bakteri, khususnya bakteri E.coli.

Baca Juga : Tangkal Gangguan Kolesterol? Coba Minuman Herbal Lokal Ini

3. Mempercepat penyembuhan luka

Kandungan saponin dan tanin dalam kayu bajakah juga bisa membantu menyembuhkan luka. Manfaat kayu bajakah untuk kesehatan dapat mempercepat penyembuhan luka dengan cara merangsang pembentukan pembuluh darah baru pada luka untuk mendukung proses penyembuhan luka.

4. Meningkatkan imunitas tubuh

Berdasarkan penelitian International Conference of Public Health (2021), kayu bajakah adalah tanaman herbal yang dapat meningkatkan daya kekebalan tubuh.

5. Mencegah obesitas

Berdasarkan penelitian dalam jurnal Neurologico Spinale Medico Chirurgico menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak kayu bajakah efektif dalam menurunkan ROS pada tikus obesitas. Kadar ROS yang tinggi berkaitan erat dengan obesitas. Selain itu, konsumsi ekstrak kayu bajakah dapat menurunkan lemak aktif secara efektif.

Baca Juga : Erick Thohir Gandeng Muhammadiyah untuk Dorong Industri Obat Herbal Aman dan Halal

6. Mencegah risiko diabetes

Flavonoid bermanfaat dalam mencegah diabetes melitus. Namun, penggunaannya perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter.

7. Menurunkan risiko penyakit hati

Berdasarkan penelitian dalam The Journal of Tropical Life Science, akar bajakah mengandung antioksidan yang cukup untuk mencegah kerusakan hati.

8. Membantu mengobati glioma dan kanker

Paparan radikal bebas menjadi salah satu penyebab penyakit kanker. Kandungan flavonoid dan saponin bersifat antikanker dan antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. Berdasarkan penelitian The Journal of Food and Medicinal Plants (2020) menunjukkan potensi ekstrak tanaman kayu bajakah dalam pengobatan tumor otak.

Efek Samping Kayu Bajakah

Kayu bajakah kalimantan dikategorikan sebagai obat herbal. Meskipun begitu, manfaat kayu bajakah untuk kesehatan masih perlu diteliti lebih lanjut, terutama efek anti kankernya.

Berdasarkan situs Cancer Research UK mengungkapkan bahwa beberapa jenis tanaman herbal bersifat aman dan tidak menimbulkan efek samping serius. Meskipun kayu bajakah berasal dari bahan alami, kayu bajakah juga bisa menimbulkan efek samping.

Efek samping yang ditimbulkan bisa tergolong ringan dan parah, tergantung kondisi kesehatan seseorang yang mengkonsumsinya. Namun, efek samping kayu bajakah juga masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Menurut Prof. Akmal Taher, Staf Khusus Menteri Kesehatan bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan, menyebutkan bahwa kayu bajakah terlalu dini untuk diklaim sebagai obat penyembuh kanker. Kayu bajakah juga sebaiknya dikonsumsi setelah berkonsultasi dengan dokter. Berikut ini beberapa kemungkinan efek samping bajakah.

1. Keracunan

Perlu diketahui bahwa ada jenis kayu bajakah yang beracun. Maka dari itu, berhati-hatilah sebelum mengkonsumsinya.

2. Interaksi obat

Jika kayu bajakah dikonsumsi bersamaan dengan obat kanker, maka dapat menimbulkan interaksi obat yang mempengaruhi kemampuan penyerapan, pendistribusian, metabolisme, dan ekskresi dari obat kanker dalam tubuh.

3. Meningkatkan sensitivitas sel kanker

Selain menimbulkan interaksi obat juga dapat meningkatkan sensitivitas sel kanker sehingga kinerja obat kemo.

Cara Mengkonsumsi Bajakah

Produk bajakah banyak dijual di pasaran dalam bentuk teh herbal bubuk. Inilah ini cara mengkonsumsi bajakah yang mudah.

Masukkan dua sendok bubuk akar bajakah dengan satu cangkir air.

Rebus selama 40 – 45 menit.

Tambahkan lemon apabila perlu.

Tuangkan rebusan melalui saringan.

Tambahkan gula, madu atau kayu manis sesuai selera.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :