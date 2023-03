Kim Seon Ho Akan Gelar Jumpa Fans di Jakarta Juni 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Kim Seon Ho akan menggelar fan meeting atau jumpa fans di Jakarta pada 3 Juni 2023. Indonesia menjadi salah satu tujuan tur Kim Seon Ho Asia Tour 2023 bertajuk “One, Two, Three, Smile”.

Fan meeting ini akan digelar pukul 7 PM di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat. Mecimapro (MCP) mengunggah pengumuman tersebut di media sosialnya, seperti Twitter dan Instagram, dan langsung dibanjiri komentar oleh para penggemar Kim Seon Ho.

“MECIMAAAAAAAAA I LOVE YOUUUUUUU THANKS FOR THE PRETTY DATE AND THE PRETTY VENUE….BgGa,” tulis akun twitter dengan nama pengguna @dimplexxx

“See you, Captain Hong!

Walaupun harga tiket dan seating plan belum diinformasikan oleh pihak promotor, sudah banyak yang menawarkan jasa titip pembelian tiket fan meeting Kim Seon Ho.

Saat ini, informasi tiket baru mengenai situs pembeliannya. Anda bisa membeli di situs Mecimapro, mecimashop.com, dan MCP Member order link.

Beberapa waktu lalu, Kim Seon Ho pernah hiatus dalam karirnya. Oleh karena itu, mungkin, penggemar sangat antusias mengenai fan meeting yang akan digelarnya.

Drama yang dibintangi oleh Kim Seon Ho ada banyak, beberapa di antaranya adalah Start Up, Two Cops, Run On, dan Hometown Cha-Cha-Cha. Dilansir dari Soompi, Kim Seon Ho akan membintangi film ‘Tyrant’.

