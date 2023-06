Serba-Serbi Live Action One Piece yang Akan Tayang di Netflix

Bisnis.com, JAKARTA - Netflix mengunggah video teaser live action untuk serial animasi Jepang One Piece pada hari ini, Minggu (18/6/23).

Dalam video teaser, live action ini akan ditayangkan perdana pada 31 Agustus 2023.

Sebuah kondisi pasti ada yang pro dan adapun yang kontra. Walaupun banyak penggemar yang mendukung dan menantikan hadirnya serial adaptasi One Piece ini, banyak juga yang mengkritiknya.

Baca Juga Rilis Teaser, Netflix Akhirnya Umumkan Tanggal Rilis One Piece Live Action

Beberapa penggemar mengatakan bahwa One Piece hanya cocok dijadikan animasi saja karena kualitasnya akan berbeda jika dijadikan live action.

1. Hanya akan dirilis saat kreator One Piece puas dengan hasilnya

Kabar pembuatan live action ini sudah sejak 2020. Komikus One Piece, Eiichiro Oda, juga turut serta dalam pembuatan live action ini sebagai produser eksekutif. Oda memberikan keputusan dalam adaptasi serial ini hingga mendapatkan hasil yang membuatnya puas. Dilansir dari Variety, Oda menjelaskan hal tersebut di sebuah surat yang diunggah secara daring untuk meyakinkan para penggemar pada 4 Mei lalu.

“Saya sudah cukup lama bekerja dengan Tomorrow Studios dan Netflix. Meskipun mereka [Tomorrow Studios dan Netflix] memahami masing-masing karakter, kami jelas berasal dari budaya yang sangat berbeda. Jadi, dalam hal hiburan, kami memiliki kode, keahlian, dan tujuan yang berbeda. Terkadang itu bisa membuat frustasi bagi kedua belah pihak,” tulis Oda.

Baca Juga Netflix Incar Layanan Siaran Langsung Tayangan Olahraga

Dia mengungkapkan kesulitan saat membuat adaptasi tersebut. Namun, Oda juga mengatakan bahwa semua orang yang terlibat telah bekerja keras untuk membuatnya. Pada saat itu, Oda mengatakan bahwa pihak terlibat berjanji bahwa tidak akan meluncurkan adaptasi tersebut sampai Oda puas. Artinya, kabar live action One Piece yang akan segera tayang tersebut sudah memenuhi kepuasan kreatornya sendiri.

2. Sulit mengikuti episode aslinya

One Piece merupakan karya yang dibuat sejak lama, yakni 1999. Komik dan animasinya sudah memiliki lebih dari 1000 episode dan masih terus berlanjut. Mengadaptasikan cerita ini ke live action dengan episode sebanyak itu akan membutuhkan usaha dan biaya yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, serial One Piece adaptasi Netflix yang akan tayang nanti hanya memiliki delapan episode saja.

Oda dalam karya One Piece membuat ceritanya dengan sangat detail. Dia memasukkan cerita dan karakter yang berhubungan satu sama lain. Jika Netflix mengubah atau melompati sebuah cerita untuk mendapatkan jam tayang yang cukup, itu akan mengubah keseluruhan cerita. Hal ini menjadi alasan lain mengapa adaptasi live action dari One Piece sulit dilakukan.

Baca Juga Jumlah Pelanggan Baru Netflix di AS Melesat Usai Terapkan Strategi Berbagi Password

3. Pemeran yang sudah disetujui Oda

Cukup sulit dalam mencari pemeran untuk adaptasi sebuah animasi, termasuk One Piece. Tokoh-tokoh di dalam One Piece memiliki fitur wajah dan kepribadian yang unik dan beragam. Karakter utama dalam One Piece, yakni kru Bajak Laut Topi Jerami, saja memiliki ras yang berbeda-beda.

Rumah produksi mengerahkan segala usaha untuk mencari orang-orang yang cocok memerankan mereka. Setelah menemukannya dan mendapatkan persetujuan Oda, Netflix mengumumkan pada audiens mengenai pemeran-pemeran ini di media sosial pada 2021. Berikut lima orang yang akan memerankan kru Bajak Laut Topi Jerami dilansir dari One Esports.

- Inaki Godoy sebagai Monkey D. Luffy

Monkey D. Luffy atau Luffy merupakan tokoh inti dari One Piece. Dia berasal dari East Blue dan bercita-cita sebagai raja bajak laut. Inaki Godoy akan memerankan peran penting ini. Aktor Meksiko ini sebelumnya pernah memerankan Bruno dalam sebuah serial drama kriminal berjudul "Who Killed Sara?".

- Mackenyu Arata sebagai Roronoa Zoro

Tokoh penting selanjutnya adalah Zoro yang merupakan seorang samurai. Dalam karyanya, Oda menggambarkan Zoro sebagai samurai hebat yang, jika dalam dunia nyata, berasal dari Jepang. Aktor yang memerankan berasal dari Jepang, Mackenyu Arata. Dia pernah berperan dalam live action berjudul Chihayafuru.

- Emily Rudd sebagai Nami

Salah satu kru wanita bernama Nami ini memiliki rambut berwarna oranye seperti jeruk. Memiliki mata yang besar dengan hidung mancung, Emily Rudd dipastikan dapat memerankan Nami dengan baik. Emily Rudd adalah seorang aktris Amerika yang pernah muncul dalam serial Netflix berjudul "Fear Street".

- Jacob Romero Gibson sebagai Usopp

Usopp, penembak jitu di dalam kru, memiliki fitur yang mirip dengan pemeran live action-nya, Jacob. Banyak penggemar yang mengatakan di media sosial resmi Jacob bahwa dia adalah sosok yang benar-benar cocok memerankan Usopp. Jacob pernah berperan di drama medis “Grey’s Anatomy”.

- Taz Skylar sebagai Vinsmoke Sanji

Sanji merupakan seorang koki di kru Bajak Laut Topi Jerami. Seseorang dengan mata yang tajam dengan rambut kuning ini akan diperankan oleh aktor Inggris Taz Skylar. Dia muncul dalam film kriminal dan perang, "Villain" dan "The Kill Team". Selain berakting, Skylar juga berpengalaman bekerja di belakang kamera sebagai penulis, produser, dan sutradara.

4. Going Merry nyata

Kapal yang digunakan oleh kru Topi Jerami bernama Going Merry. Kapal ini merupakan sebuah karavel yang bagian depannya berbentuk kepala kambing. Kepala kambing yang ada pada kapal Going Merry model 3D dibuat secara realistis. Seperti yang dilansir dari Collider, Going Merry ditampilkan di acara penggemar TUDUM Netflix di São Paolo, Brasil. Selain kapal, para penggemar bahkan bisa bertemu Monkey D. Luffy (seorang aktor yang berkostum demikian).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News