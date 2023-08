Profil Ahn Bo Hyun, Kekasih Jisoo BLACKPINK yang Bintangi Drama Yumi's Cells

Bisnis.com, SOLO - YG Entertainment dan FN Entertainment mengonfirmasi bahwa Jisoo BLACKPINK dan Ahn Bo Hyun tengah menjalin hubungan.

“Mereka saling mengenal dengan perasaan positif dan kami akan berterima kasih jika kalian mendukung mereka," kata agensi seperti dikutip dari Soompi, Kamis (3/8/2023).

Hubungan keduanya ini mulanya tersiar setelah foto kebersamaannya dibagikan oleh Dispatch. Media ini membagikan foto Ahn Bo Hyun yang berada di rumah Jisoo.

Sebagai informasi, Ahn Bo Hyun merupakan aktor papan atas Korea Selatan yang baru-baru ini membintangi drama Korea Selatan berjudul "See You in My 19th Life” yang juga dibintangi aktor Shin Hye-sun.

Profil Ahn Bo Hyun

Kerap bermain drama terkenal, siapa Ahn Bo Hyun? berikut profilnya.

Ahn Bo Hyun lahir pada 16 Mei 1988 dan memulai kariernya di dunia hiburan sebagai model di bawah agensi FN Entertainment pada 2014.

Debut aktingnya terbuka saat ia diberi kesempatan untuk membintangi sejumlah serial televisi seperti Golden Cross, Two Mothers, dan My Secret Hotel.

Namanya mulai dikenal luas hingga mendapat apresiasi dari netizen saat ia ikut membintangi drama Descendants of the Sun (DOTS) pada 2016 bersama Song Hye Kyo dan Song Jong Ki.

Setelah itu, ia mulai membintangi drama populer seperti Dokgo Rewind (2018), Her Private Life (2019), hingga serta Itaewon Class (2020).

Berkat kemampuan aktingnya, Bo Hyun berhasil menyabet penghargaan Brand of the Year Awards pada kategori Aktor Bintang Baru Tahun Ini di tahun 2020.

Ahn Bo Hyun kembali digaet sutradara ternama untuk membintangi serial Netflix bersama Han So Hee berjudul My Name (2021).

Aktor yang memiliki lesung pipi menawan ini kembali mendapat penghargaan sebagai Aktor Bintang Baru oleh Korean First Brand Awards pada 2021.

Namanya semakin melambung dan mendapat banyak penggemar saat ia menjadi pemeran utama bersama dengan Kim Go Eun di drama Yumi's Cells.

Berkat drama ini, Ahn Bo Hyun pun memenangkan Excellence Award, Aktor dalam Drama OTT untuk perannya dalam Yumi's Cells and My Name di APAN Star Awards ke-8 pada 29 September 2022.

Saat ini, Bo Hyun ikut lagi dalam proyek Netflix berjudul See You In My 19th Life bersama Shin Hye-sun.





