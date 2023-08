Ini Dia Set List Konser Dewa 19 All Stars Stadium Tour Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA — Band legendaris yang didirikan Ahmad Dhani, Dewa 19 Sukses menggelar konser di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta.

Konser ini diramaikan sejumlah artis nasional dan juga mancanegara, mulai dari Lyodra, Sandy Sondhoro, hingga Phil X - Bon Jovi, Dino Jelusick - Whitesnake, Richie Kotzen - The Winery Dogs, Poison, Mr.Big, dan Derek Sherinian.

Hadir pula Ari Lasso, Virzha, Ello, sebagai vokalis dan Tyo Nugros dan Agung Yudha hadir memainkan drum, dan Yuke pada bass. Sementara Andra tetap di balik gitar.

Secara keseluruhan, dalam konser yang dihelat selama hampir 5 jam itu ada sekitar 30 lagu yang dibawakan.

Berikut set list lagu dalam konser "Dewa 19-All Star"

- Pangeran Cinta

- I want to Break Free (Queen)

- Angin

- Cukup Siti Nurbaya

- Tak Akan Ada Cinta yang Lain

- Sudah

- Sumpah I Love You

- Begitu Salah Begitu Benar

- Sedang Ingin Bercinta

- Hidup Adalah Perjuangan

- Dua Sedjoli

- Mistikus Cinta

- Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia

- Dewi

- Risalah hati

- Selimut hati

- Pupus

- Elang

- Cinta kan Membawamu Kembali

- Satu

- Aku Milikmu

- Hadapi dengan Senyuman

- Kirana

- Roman Picisan

- Bayang-bayang

- Kangen

- Kamulah Satu-satunya

- Separuh Nafas

- We Are the Champion (Queen)

Selain itu, bersama dengan para artis mancanegara, Dewa 19 juga memainkan lagu seperti Highway to Hell, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, hingga Arjuna yang dibawakan dengan dua bahasa.

Konser bertajuk “DEWA 19 featuring ALL STARS – STADIUM TOUR 2023” digelar pada Sabtu (12/8/23) di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

DEWA 19 featuring ALL STARS - STADIUM TOUR 2023 dikemas dengan tata panggung dan tata cahaya spesial, dan dipercantik dengan hiasan lampu gelang LED yang dikenakan oleh masing-masing penonton.

Selain di Jakarta, Dewa19 mengumumkan juga akan melakukannya di empat kota. Kota-kota tersebut adalah Solo, Bandung, dan Surabaya. Konser ini merupakan konser kolaborasi Dewa 19 dengan musisi ternama di internasional.

