Direkomendasikan oleh Ahli, Ini Buah-Buah yang Bisa Menambah Energi

Bisnis.com, JAKARTA - Saat merasa lesu, itu merupakan salah satu tanda kekurangan energi. Energi biasanya didapat dari nutrisi, seperti karbohidrat di nasi, lemak di ikan, dan serat di buah.

Dilansir dari Medical News Today, semua makanan menyediakan energi, tetapi pengaruhnya terhadap tubuh bisa sangat bervariasi.

Gula dan karbohidrat olahan memberikan dorongan cepat, sedangkan biji-bijian, kacang-kacangan, dan makanan utuh memberikan energi lebih berkelanjutan yang akan membuat tubuh bertahan lebih lama.

Buah menjadi salah satu pilihan makanan untuk memulihkan energi.

Buah-buahan memiliki beberapa alasan mengapa buah dapat membantu memulihkan energi tubuh. Buah memiliki kandungan gula alami, kaya akan nutrisi, seperti serat, vitamin, dan mineral, menghidrasi, dan mengandung antioksidan.

Dilansir dari Eating Well berikut adalah beberapa buah terbaik untuk menambah energi menurut ahli diet.

1. Apel

Apel adalah buah yang kaya nutrisi. Apel tinggi serat yang berguna untuk membantu gula alami dicerna secara perlahan untuk menghasilkan energi yang berkelanjutan.

Satu apel berukuran sedang (182 g) menawarkan 95 kalori dan 4 gram serat. Selain serat dan nutrisi, sebuah penelitian di jurnal Horticulture mencatat bahwa apel kaya akan antioksidan yang disebut flavonoid.

Antioksidan ini dapat membantu melawan stres oksidatif dan peradangan dalam tubuh.

2. Jeruk

Jeruk adalah membangkitkan energi dengan kandungan vitamin C-nya. Menurut National Institutes of Health (NIH), vitamin C membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mengurangi stres oksidatif sehingga membantu mencegah kelelahan.

Bagi orang yang kekurangan zat besi, vitamin yang larut dalam air ini meningkatkan penyerapan zat besi, membantu mengurangi gejala terkait, termasuk kelelahan.

3. Pisang

Food Review International mencatat bahwa dua buah pisang mampu memberikan energi selama 90 menit. Ini juga merupakan sumber potasium yang sangat baik yang dapat menjaga fungsi tubuh yang baik. Satu buah pisang berukuran sedang menyediakan 105 kalori dan 3 gram serat untuk energi yang stabil.

Pisang juga kaya serat yang membantu memperlambat pencernaan gula tersebut. Pisang mengandung nutrisi bermanfaat yang membuat tubuh terasa penuh energi.

4. Alpukat

Alpukat adalah buah kaya serat yang dapat mencegah lonjakan gula darah, yang dapat menyebabkan penurunan energi. Selain itu, alpukat mengandung lemak sehat yang memberi Anda banyak energi dan mengenyangkan. Alpukat juga mengandung lemak baik yang dapat meningkatkan tingkat energi.

5. Persik

Buah persik memiliki rasa yang manis dan menyegarkan. Buah ini kaya akan gula alami sehingga cocok untuk penambah energi. Berdasarkan USDA, satu buah persik (150 g) mengandung 69 kalori dan 2 gram serat. Persik juga merupakan sumber nutrisi penting, seperti potasium dan vitamin A dan C.

6. Plum

Buah ini mungkin kurang umum di Indonesia. Namun, buah plum terkenal karena potens meningkatkan energinya. Dua buah plum (150 g) menyediakan 69 kalori dan 2 gram serat.

7. Goji berry

Buah ini juga bukan buah yang umum di Indonesia. Goji berry, juga dikenal sebagai wolfberry, rasanya manis dan tajam. Buah beri kecil ini kaya akan antioksidan. Ini berguna untuk membantu mencegah kelelahan. Lima sendok makan (28 gram) goji berry kering menawarkan 98 kalori, 4 gram protein, dan hampir 4 gram serat. Oleh karena itu, goji berry menjadi salah satu buah yang baikuntuk energi tahan lama. Salah satu kelemahan potensial buah beri ini adalah interaksinya dengan obat-obatan tertentu.

8. Stroberi

Sebuah penelitian di Journal of Agricultural and Food Chemistry mencatat bahwa stroberi merupakan sumber mineral, vitamin C, dan folat yang baik. Buah ini juga mengandung fenol, yang merupakan antioksidan penting yang dapat membantu tubuh menghasilkan energi pada tingkat sel. (Salma Permata Dewi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News