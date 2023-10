6 Buah dengan Protein Tinggi, Bagus Dikonsumsi Saat Diet

Bisnis.com, JAKARTA - Protein sangat penting untuk pola makan sehat dan bagus untuk nutrisi tubuh. Tidak hanya protein hewani, ada juga protein nabati yang cocok untuk dikonsumsi saat diet.

Mengutip realsimple.com pada Minggu (01/10/2023), The Dietary Reference Intake sistem rekomendasi gizi dari Institute of Medicine, menyarankan untuk mengkonsumsi 46 gram protein setiap hari bagi wanita yang tidak melakukan aktivitas secara produktif, dan 56 gram protein per hari untuk rata-rata pria.

Sementara pria atau wanita yang memiliki aktivitas produktif direkomendasikan untuk mengkonsumsi protein lebih banyak.

Seperti yang kita ketahui, protein hewani yang sering dikonsumsi sehari-hari adalah daging dan juga telur. Sedangkan, protein nabati yang dikonsumsi sehari-hari adalah sayuran. Faktanya, protein nabati tidak hanya didapatkan dari sayuran saja melainkan dari buah-buahan juga.

Berikut adalah daftar buah yang memiliki protein tinggi yang bagus untuk dikonsumsi saat diet:

1. Jambu Biji

Jambu biji adalah buah tropis yang memiliki kandungan protein tertinggi di antara semua buah. Satu mangkok atau cangkir buah jambu biji yang dikonsumsi mengandung 4,2 gram protein.

Perlu diketahui, Waspadai produk jambu biji kemasan karena mungkin mengandung banyak gula atau bahan tambahan yang tidak bagus untuk kesehatan tubuh.

2. Alpukat

Dikenal dengan kandungan lemak sehat dan seratnya, alpukat juga merupakan sumber protein alami. Protein yang dimiliki oleh buah satu ini yaitu sebesar 2.7 gram per buahnya.

3. Nangka

Nangka adalah buah tropis yang memiliki tekstur daging buah yang empuk. Buah satu ini biasanya dikonsumsi oleh para vegan dan vegetarian karena memiliki protein yang terkandung cukup banyak.

Per cangkir atau mangkok daging nangka yang dikonsumsi dapat mengandung 2.8 atau 3 gram protein.

4. Blackberry

Blackberry adalah sumber protein buah yang bagus karena mudah dinikmati, tinggi serat, dan banyak lagi nutrisi, termasuk antioksidan. Protein yang terkandung dalam satu cangkir atau mangkok blackberry adalah sebesar 2 gram.

5. Kiwi

Kiwi adalah salah satu jenis buah yang sangat mudah untuk dimakan dan memiliki kandungan protein sebanyak 1.9 gram per cangkir atau mangkok.

Kiwi juga mengandung kalsium, potasium, dan beberapa serat, namun lebih tinggi gula dan karbohidrat dibandingkan buah tropis lainnya. Meski begitu, kiwi bisa menjadi salah satu makanan tambahan harian yang paling sehat untuk diet.

6. Jeruk Bali

Jeruk Bali juga merupakan salah satu buah yang mengandung banyak protein yaitu sebesar 2.4 gram per buahnya.

Selain itu, Jeruk Bali kaya akan Vitamin C dan lebih banyak manfaat kesehatan, serta dapat digunakan dalam berbagai macam hidangan untuk menambah rasa dan nutrisi. (Ernestina Jesica Toji)

