1.000 Brand Kecantikan dari 12 Negara Ikuti Cosmobeaute 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Pameran terbesar industri kecantikan di Indonesia, Cosmobeauté Indonesia, kembali digelar pada 12 – 14 Oktober 2023 di Hall A&B, Jakarta Convention Center.

Pameran yang digelar untuk ke-16 kalinya ini mengusung tema “Zero Waste Beauty”, mengajak industri kecantikan secara aktif menghadirkan solusi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Sebagai pameran kecantikan terbesar di Indonesia menjadikan Cosmobeauté Indonesia benchmark dari perkembangan industri kecantikan Indonesia. Konsekuensinya kami bertanggung jawab untuk memberikan contoh yang baik tentang bagaimana perhelatan kecantikan sebaiknya digelar. Kami berkomitmen menjadikan Cosmobeauté Indonesia acara yang memiliki dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan yang sudah mulai tercemar seiring dengan terus meningkatnya industri kecantikan di Indonesia,” ujar Juanita Soerakoesoemah, Director PT Pamerindo Indonesia.

Tahun ini, Cosmobeauté Indonesia menjalin kerjasama dengan Ecoloop (PT Alton Waste Management) sebagai penyedia layanan pengelolaan limbah pameran dengan harapan menjadi langkah awal yang memiliki dampak besar bagi lingkungan.

Tahun ini lebih dari 250 perusahaan yang menampilkan 1.000 brand terbaik dari Amerika Serikat, Cina, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Malaysia, Perancis, Singapura, Taiwan, dan Uni Emirat Arab hadir dengan produk inovatif dan ramah lingkungan, serta kemajuan teknologi yang akan menjadi barometer tren industri kecantikan di Indonesia.

“Pada pameran tahun ini, beberapa peserta pameran menampilkan produk-produk yang ramah lingkungan, seperti kemasan yang bisa di daur ulang, pengunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan yang salah satunya menggunakan bahan dari tumbuh-tumbuhan atau saat ini dikenal dengan istilah vegan beauty cosmetic,” ujar Juanita.

Cosmobeauté Indonesia bekerjasama dengan laboratorium LPPOM MUI menyelenggarakan seminar bertema “A Vegan Beauty Cosmetics as a Trend of Sustainability Cosmetic Solution”.

Kosmetik vegan adalah tren terbaru dalam industri kecantikan. Laboratorium LPPOM MUI menjadi laboratorium pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mampu menyediakan tes DNA untuk menguji kandungan hewani dalam klaim bebas hewani atau klaim vegan dalam produk kosmetik. Laboratorium LPPOM MUI akan menghadirkan alat pengujian bebas hewan untuk produk kosmetik di Cosmobeauté Indonesia, alat ini merupakan bagian penting dalam mendukung sertifikasi vegan.

Tahun ini, Cosmobeauté Indonesia merambah sektor baru dalam industri kecantikan dengan memperlihatkan kehadiran perusahaan yang fokus pada produk perawatan kulit dan suplemen kecantikan yang aman untuk ibu hamil. Dengan demikian Cosmobeauté Indonesia memperluas segmentasi pasar dan memberikan wawasan yang lebih luas kepada para pengunjung.

Langkah ini akan membantu industri kecantikan menjadi lebih inklusif dengan mencakup berbagai segmen pasar yang berbeda, sehingga menciptakan kesempatan bagi perusahaan untuk berinovasi dan menghadirkan produk serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan yang beragam dalam industri kecantikan.

Beberapa acara pendukung lainnya yang juga digelar selama pameran berlangsung, antara lain Indonesia Beauty Icon Awards, Cosmobeaute Barber Battle, The Next Top Makeup Artist Indonesia 2023, Hair & Makeup Show, World Universal League of Permanent Make Up (WULOP), Cosmobeaute Indonesia PMU Congress & Competition.

Memasuki fase endemi, sektor industri kecantikan di Indonesia cukup mengesankan. Secara rinci, segmen pasar terbesar adalah segmen perawatan diri dengan volume pasar sebesar US$ 3,18 miliar pada tahun 2022, disusul skin care sebesar US$ 2,05 miliar, kosmetik US$ 1,61 miliar, dan wewangian US$ 39 juta. Berdasarkan keterangan Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPA Kosmetika Indonesia), pertumbuhan jumlah industri kosmetika Indonesia mencapai 21,9%, yakni 913 perusahaan di tahun 2022 dan di pertengahan 2023 sebanyak 1.010 perusahaan.

