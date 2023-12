Mariah Carey Raup Hampir Rp100 Miliar dari Lagu "All I Want For Chrismast Is You"

Bisnis.com, JAKARTA - Lagu legendaris natal milik Mariah Carey kembali naik ke posisi pertama tangga lagu Billboard Hot 100 pekan ini.

Lagu ini menyumbang US$6,16 juta atau Rp95,54 miliar pada pendapatan Mariah Carey, bahkan bisa lebih banyak lagi.

Tahun ini Mariah Carey dan Brenda Lee bertarung selama berminggu-minggu di puncak Billboard Hot 100.

Semua berubah pada Senin ketika “All I Want for Christmas Is You” memecahkan rekor minggu ke-13 yang memecahkan rekor di puncak tangga lagu, melengserkan “Rockin' Around the Christmas Tree” milik Lee setelah lagunya memimpin tangga lagu untuk pertama kalinya.

Carey dan Lee bertukar tempat di puncak Billboard Hot 100 pekan ini, dengan “All I Want for Christmas Is You” mencapai puncak untuk musim liburan kelima berturut-turut.

Capaian tersebut menjadikan lagu liburan tahun 1994 itu sebagai lagu pertama yang mencapai No. 1 dalam lima tahun kalender berturut-turut.

Sementara itu “Rockin' Around the Christmas Tree” merosot ke No. 2 di Hot 100, dua pekan setelah Lee menjadi orang tertua yang memimpin tangga lagu di usianya 78 tahun, sebuah rekor yang diperpanjangnya pada minggu berikutnya, ketika dia berusia 79 tahun dan menduduki puncak tangga lagu selama dua pekan berturut-turut.

Pekan ini, “All I Want for Christmas Is You” menjadi lagu pertama dengan enam lagu berbeda yang menduduki puncak Hot 100. Lagu itu naik ke puncak teratas setiap musim liburan sejak 2019, termasuk dua minggu tidak berturut-turut pada 2020.

Carey kini telah menghabiskan total 92 minggu di puncak Billboard Hot 100, terbanyak dibandingkan artis mana pun dengan selisih yang signifikan. Sebelumnya, Rihanna berada di peringkat kedua selama 60 minggu di puncak tangga lagu.

Maraknya streaming musik telah membuat lagu-lagu liburan menjadi sangat menguntungkan karena setiap pemutarannya dimonetisasi.

Billboard sebelumnya memperkirakan bahwa “All I Want for Christmas Is You” menghasilkan pendapatan US$6,16 juta atau sekitar Rp95,54 miliar untuk Carey dan labelnya pada 2021, berdasarkan 94.000 unduhan dan 823 juta streaming.

Sementara itu, lagu “Rockin’ Around the Christmas Tree” menghasilkan pendapatan sekitar US$4 juta atau Rp62,04 miliar pada 2022, dan Billboard melaporkan bahwa keduanya bisa menghasilkan lebih banyak pendapatan tahun ini, berkat meningkatnya popularitas.

Naiknya popularitas streaming, ditambah penghapusan aturan chart Billboard yang sebelumnya melarang lagu-lagu yang masuk dalam Hot 100 untuk kembali, membuka jalan bagi lagu-lagu liburan itu untuk mendominasi Hot 100 setiap Desember.

