Richard Franklin Pemeran dr Who Meninggal Dunia

Bisnis.com, JAKARTA - Richard Franklin, yang terkenal karena perannya dalam Doctor Who dan Emmerdale, meninggal pada dini hari Natal pada usia 87 tahun.

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh teman lama Líam Rudden, yang membagikan kabar tersebut melalui media sosial pada hari Senin atas nama keluarga.

“Dengan sangat sedih, keluarga Richard Franklin meminta saya untuk menyampaikan berita kematiannya, dini hari tadi. Richard meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Rincian pengaturan pemakaman akan dibagikan di sini ketika diumumkan. Tidur nyenyak Richard,”tulis postingan Rudden dilansir dari Deadline.

Baca Juga 9 Rekomendasi Film Natal Terbaru 2023

Peran TV Franklins yang paling menonjol adalah dalam sinetron Inggris Crossroads dalam peran Joe Townsend yang memulai debutnya pada tahun 1969.

Dia melanjutkannya dengan debut Doctor Who dua tahun kemudian sebagai Kapten UNIT Mike Yates di Terror of the Autons sementara Jon Pertwee membintangi sebagai Yang Ketiga Dokter.

Setelah waktunya di Planet of the Spiders, Franklin terus memerankan Mike Yates dalam spesial, spin-off, pemutaran audio, dan dalam novel yang ditulisnya, The Killing Stone, dengan karakternya sebagai pemeran utama kisah tersebut. Kredit TV tambahan termasuk The Doctors (1970), Little Women (1970), The Pathfinders (1973), Blake's 7 (1980), The Borgias (1981) dan Heartbeat (1997).

Baca Juga 4 Rekomendasi Film Bioskop untuk Libur Natal dan Tahun Baru

Franklin juga memiliki beberapa kredit layar lebar termasuk penggambaran terakhirnya Death Star Engineer Sirro Argonne dalam film Star Wars yang disutradarai Gareth Edwards, Rogue One.

Selain kiprahnya sebagai aktor, Franklin juga seorang penulis, jurnalis, dan aktivis politik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News