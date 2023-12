Kekayaan Rp5 Triliun, Ini Sumber Cuan Mariah Carey

Bisnis.com, JAKARTA -- Lagu "All I Want for Christmas is You" terus diputar sepanjang musim libur Natal dan menjelang Tahun Baru, menjadi salah satu sumber kekayaan solois wanita legendaris, Mariah Carey senilai sekitar Rp8 triliun.

Namun Mariah memiliki sumber pendapatan lain. Kekayaan bersih Mariah Carey berasal dari berbagai kombinasi bisnis, hingga dilansir Page Six mencapai US$520 juta atau sekitar R8 triliun.

Seperti yang diingat banyak orang, Mariah Carey memulai kariernya pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an. Meskipun dia sangat berbakat, jalannya menuju ketenaran tidaklah mudah.

Ketika dia mulai bernyanyi, meskipun berbakat, bisnis musik tidak menawarkan banyak hal untuk dikembangkan, sampai Brenda K. Starr memperkenalkannya pada "Who's who" dalam industri tersebut.

Kesuksesan pop pertamanya datang setelah dia meluncurkan demo tape-nya, yang dibuat di tangan calon suaminya, Tommy Mottola, yang harus melacaknya dan menawarinya kesepakatan kontrak dengan Columbia Records.

Setelah penandatanganannya, dia merekam dengan "Vision of Love", lalu dia mendapat kesempatan kolaborasi bersama dengan Boyz II Men dan menyanyikan "One Sweet Day", sebuah lagu hit yang membuatnya tetap berada di puncak tangga lagu selama lebih dari 11 pekan.

Kemudian, Mariah Carey menikah dengan Tommy Mottola. Sayangnya, dua album berikutnya tidak berkinerja sebaik dua album pertama, dia kemudian meninggalkan rekaman Columbia dan menandatangani kontrak dengan Virgin.

Namun, kemudian dia mengalami perawatan kesehatan dan dirawat di rumah sakit dan menghilang selama bertahun-tahun, satu-satunya proyek adalah film soundtrack untuk film Glitter.

Virgin praktis membayarnya untuk ikut dengan Island/Def Jam dan dengan panduan baru, label rekaman tersebut mendorong kembalinya Mariah dengan "The Emancipation of Mimi" yang sangat sukses terjual lebih dari 8 juta kopi di seluruh dunia.

Titik balik karirnya datang dengan lagu "All I Want for Christmas is You" yang memecahkan rekor dan menjadi bagian dari single paling menguntungkan di dunia dengan menghasilkan royalti lebih dari US$60 juta atau sekitar Rp900 miliar dengan kurs saat ini. Lagu tersebut kabarnya dibuat hanya dalam waktu 15 menit.

Melalui lagu tersebut, pada 2019 Mariah Carey diperkirakan memiliki kekayaan bersih sebesar US$520 juta atau lebih dari Rp8 triliun.

Penjualan album blockbuster, tur, dan pemutaran lagu pokok liburan “All I Want For Christmas Is You” telah menjadikan Mimi salah satu bintang pop paling sukses dalam sejarah musik. Dia bahkan berada di dalam daftar wanita dengan pendapatan kotor tertinggi di bidang musik versi Forbes tahun 2015.

Di samping berkarya sebagai penyanyi, Mariah Carey juga adalah seorang maestro real estat dengan properti di New York, Beverly Hills, dan baru-baru ini menjual rumahnya di Atlanta seharga lebih dari US$4 juta.

Kini, Mariah Carey diperkirakan memiliki Kekayaan Bersih US$350 juta atau sekitar Rp5,40 triliun.

