Serba-Serbi Lee Sun-kyun yang Diduga Bunuh Diri

Bisnis.com, JAKARTA - Aktor Korea Selatan Lee Sun-kyun yang memerankan seorang pengusaha kaya dalam film pemenang Oscar Parasite, ditemukan tewas pada hari Rabu, 27 Desember 2023.

Polisi mencurigai dia meninggal karena bunuh diri. Polisi menemukan Lee tidak sadarkan diri di dalam mobil yang terparkir di daerah Seoul.

Polisi menerima laporan pada hari sebelumnya bahwa Lee dan mobilnya hilang dan Lee meninggalkan sebuah pesan bunuh diri di rumahnya.

Baca Juga Orang dengan Hipokondriasis Punya Risiko Bunuh Diri Lebih Tinggi

Kemudian dalam penemuan polisi terdapat briket arang di kursi penumpang yang dikendarai artis Lee Sun-kyun menunjukkan kematiannya akibat keracunan karbon monoksida.

Sebelum kepergiannya, Lee Sun-kyun tengah menjadi perbincangan hangat usai terseret dalam kasus narkoba. Dia dikabarkan harus bolak-balik kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan.

Mengenai perjalanan kariernya, Lee Sun-kyun memulai debutnya sebagai seorang aktor musikal. Dia mulai mencuri perhatian dan dikenal oleh masyarakat melalui drama Coffee Prince.

Baca Juga Kasus Bunuh Diri Pria Lebih Tinggi Dibandingkan Perempuan

Tak hanya itu, dia juga berperan dalam serial drama Behind the White Tower di tahun yang sama. Dia terus membintangi serial populer, seperti My Mister di tahun 2018 dan Diary of a Prosecutor di tahun 2019.

Lee juga memiliki karier yang produktif di film, sering berkolaborasi dengan pembuat film arthouse terkenal Hong Sang-soo dan muncul dalam film yang lebih berorientasi komersial seperti All About My Wife.

Karya yang paling berdampak dalam filmografinya adalah Parasite karya sutradara Bong Joon-ho dimana dia memainkan peran utama, memenangkan Academy Awards pada tahun 2020. (Lala Wahyuningsih)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News