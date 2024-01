Jelang Imlek, Kuliner Yu Sheng Jadi Lambang Harapan dan Keberuntungan

Bisnis.com, SEMARANG - Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 10 Februari 2024 mendatang menjadi pertanda dimulainya tahun Naga Kayu. Simak makanan atau kuliner yang menjadi lambang keberuntungan.

Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, shio Naga Kayu diyakini dapat memotivasi banyak orang untuk melakukan inisiatif yang positif. Masyarakat Tionghoa juga punya kepercayaan lain yang erat hubungannya dengan momen perayaan Tahun Baru Imlek.

Misalnya aneka hidangan yang membawa simbol dan makna tersendiri, salah satunya Yu Sheng. Hidangan tradisional tersebut bakal melengkapi momen perayaan Tahun Baru Imlek di Padma Hotel Semarang.

Baca Juga Simak 3 Shio Paling Beruntung pada 2024, Tahun Naga Kayu

Kent Tan, Executive Chinese Chef Padma Hotel Semarang, menjelaskan bahwa ada berbagai jenis bahan segar yang digunakan dalam hidangan tersebut. Mulai irisan wortel, lobak, bihun goreng, jahe, hingga daging salmon asap untuk memberikan rasa gurih.

"Dalam tradisi Tionghoa, hidangan ini dipercaya dapat membawa keberuntungan. Adapun ritual tersendiri sebelum menyantap Yu Sheng, dimana para tamu bersama-sama mengaduk bahan-bahan dan menariknya ke atas. Semakin tinggi isian Yu Sheng terangkat, semakin besar kemakmuran yang akan dicapai," jelas Kent Tan pada Selasa (30/1/2024).

Menu spesial Imlek tersebut bakal dihidangkan dalam malam pergantian tahun pada Jumat (9/2/2024) pekan depan.

Baca Juga Warna Hoki untuk Setiap Shio di Tahun Naga Kayu 2024

Bertempat di Pandanaran Grand Ballroom, Padma Hotel Semarang bakal menghidangkan Eight-Course Chinese Set Menu yang terdiri dari Dragon Year Healthy Yu Sheng, F10 Abalone in Chinese Herbs Soup, CNY Combination (Roasted Duck, Lychee Ball, Kataifi Prawn, Roasted Pork Belly, Hainan Chicken), Steamed Tiger Grouper, Braised Top Shell with Black Mushroom, Malaysian Style Baby Lobster, Chinese Savoury Sticky Rice, dan Shades of De Dragon.

"Yang paling spesial yaitu para tamu akan dimanjakan dengan sajian hiburan yang cocok untuk keluarga, diantaranya adalah Special Chinese Entertainment; Dragon Dance, Lion Dance, Chinese Dance, dan Wushu Performance," jelas Salman Alfarisi, Marketing Communication Manager Padma Hotel Semarang, dalam siaran persnya.

Adapun menu tersebut dibandrol dengan harga Rp988.000 per orang.Di saat yang bersamaan, Kim Tia Chinese Restaurant juga menyajikan sajian makan malam set menu dengan harga Rp788.000 per orang untuk Eight-Course Chinese Set Menu.

Beberapa hidangan yang disajikan antara lain Dragon Year Healthy Yu Sheng, F10 Abalone in Chinese Herbs Soup, BBQ Combination (Roasted Duck, Roasted Pork Belly, Roasted Chicken), Steamed Tiger Grouper, Braised Top Shell with Black Mushroom, Salted Egg Tiger Prawn, Longevity Noodles, juga Double Happiness yang merupakan kombinasi dari Crispy Nian Gao dan Mango Sago.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News