Waspada, Konsumsi Vitamin B3 Secara Berlebihan Bisa Picu Penyakit Jantung

Bisnis.com, JAKARTA – Tubuh membutuhkan nutrisi yang berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun ketika nutrisi tersebut dikonsumsi secara berlebihan, maka akan menimbulkan masalah kesehatan. Salah satunya adalah bahaya mengonsumsi Vitamin B3 secara berlebih.



Melansir dari Medical News Today vitamin B3 atau biasanya disebut niacin adalah salah satu dari delapan vitamin B yang bertugas membantu mengubah makanan menjadi energi. Vitamin B3 juga menjaga kesehatan kulit dan sistem saraf.



Pada orang dewasa, vitamin B3 yang diperlukan sebanyak 14 hingga 18 milligram per hari. Kandungan niasin bisa ditemukan di tuna, kacang tanah, ayam, kentang, dan masih banyak lainnya.



Selain membantu menjaga kesehatan kulit, vitamin ini memiliki andil penting untuk menjaga kesehatan jantung dan menstabilkan kolesterol. Namun, kondisi tubuh bisa memburuk ketika vitamin B3 dikonsumsi secara berlebih.



Melansir dari Times of India, para peneliti memeriksa lebih dari 3.000 orang dari Amerika dan Eropa yang memiliki kadar 2PY serta 4PY cukup tinggi.



Hasilnya adalah kadar tersebut berada diatas 25% dan berisiko seseorang berisiko 2 kali lipat terjangkit serangan jantung selama tiga tahun ke depan. Dibandingkan kelompok yang memiliki kadar 2PY dan 4PY dibawah 25%.



Perlu diingat, kadar niasin yang dapat memicu penyakit jantung berkisar 1.300-2.000 miligram per hari. Lebih dari itu, efek niasin yang berlebih menimbulkan gatal dan keracunan pada hati.



“Studi ini mengidentifikasi kelebihan niasin, khususnya pemecah metabolit 4PY, sebagai faktor risiko kejadian kardiovaskular yang merugikan seperti serangan jantung dan stroke,” kata Dr Cheng Han Chen, ahli jantung di Laguna Hills, CA, dikutip Senin (18/3/2024).



Untuk terhindar dari risiko tersebut, Chen menyarankan setiap orang untuk berhati-hati dan membatasi suplemen vitamin B3 maupun mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin B3. (Muhammad Sulthon Sulung Kandiyas)

