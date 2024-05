7 Ruang Inspirasi untuk Para Perempuan

Bisnis.com, JAKARTA - Akusara Production dan Wardah menciptakan Konsep ‘Rumah’ Inspiratif Bagi Para Perempuan di The House of W

Jakarta –

W bermakna Woman, Wisdom, Wardah, rumah khusus bagi para Perempuan dengan konsep ‘sisterhood’.

The House of W menghadirkan tujuh ruangan yang bisa dijadikan para perempuan untuk saling memperkaya dan memperluas pemahaman mereka tentang dunia menciptakan sebuah lingkungan di mana belajar, tumbuh, dan menginspirasi menjadi inti dari setiap interaksi.

Tujuh ruang yang dihadirkan di antaranya Wisdom Room, Wonder Room, Wonderful Room, Wondrous Room, Wellness Room, W Cafe, dan Wardah Immersive Tunnel. Ketujuh ruang tersebut memberikan pengalaman unik mulai dari berbagi ilmu hingga perawatan kecantikan.

CEO Akusara Production Andhika Mauludi mengaku antusias dengan konsep yang dibuat oleh The House of W. “Bekerja sama dengan tim Wardah, kami memastikan setiap sudut dan kegiatan dalam acara ini benar-benar mencerminkan dukungan dan pemberdayaan perempuan. Kami merancangnya agar perempuan merasa aman, nyaman, didukung, dan terinspirasi di setiap langkah mereka,” ujar Andhika.

Tema desain The House of W mengambil inspirasi dari arsitektur Timur Tengah. Inspirasi inilah yang menjadi acuan awal untuk ide penggarapan The House of W. Inspirasi ini diambil karena Wardah ingin membawa arsitektur Islam yang elegan dan minimalis dari Timur Tengah ke Indonesia. Warna-warna yang dipilih pun lembut seperti putih, pastel, dan warna-warna alami yang menenangkan.

Selain itu, material yang digunakan seperti kayu dan kain dipilih dengan hati-hati serta ramah lingkungan. Beberapa sudut juga ditempatkan tanaman hijau untuk memberikan kesan alami dan menyejukkan.

Seluruh area juga dirancang dengan 5 senses experience dimana pengunjung bisa menghirup wewangian, mendengar suara alam, dan menikmati visual memanjakan mata.

Semua itu dibuat untuk menciptakan suasana yang menyenangkan juga dapat mendukung interaksi positif di antara pengunjung. Sehingga, para perempuan yang hadir bisa merasa nyaman seperti di rumah sendiri.

“Dengan pengalaman yang dimiliki oleh tim kami, tim kami selalu siap untuk memberikan ide-ide inovatif dan solusi terbaik dari permintaan yang diberikan oleh wardah. Kolaborasi kami dengan wardah pun, di setiap langkah nya diambil dengan hati-hati, sehingga hasil akhirnya memberikan dampak dan manfaat yang maksimal, ” tambah CMO Akusara Production Artha M Soeharto.

Sementara itu Artha menambahkan, keterlibatan Keterlibatan kru perempuan memperkaya perspektif dan ide-ide kreatif yang muncul, serta menunjukkan komitmen kami terhadap pemberdayaan perempuan.

“Dengan melibatkan perempuan dalam setiap aspek acara, kami menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan inspiratif,” katanya.





