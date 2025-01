Daftar Album K-Pop yang Bakal Dirilis Sepanjang 2025, Catat Jadwalnya!

Bisnis.com, JAKARTA — Sejak akhir 2024, industri K-pop sudah begitu sibuk mengumumkan perilisan proyek-proyek album dan lagu baru untuk 2025.

Beberapa rumor besar antata lain akan kembalinya para superstar seperti BTS dan BLACKPINK, hingga album-album dari para superstar seperti GOT7, Stray Kids, IVE, dan lainnya juga telah dikonfirmasi.

Tahun ini, peluncuran album dan lagu baru sudah dimulai dengan Stray Kids dan TREASURE, yang telah menyusun rencana ambisius untuk merilis dua album pada 2025.

Video pengumuman Stray Kids pada tanggal 5 Januari berjudul “Stray Kids “STEP OUT 2025” menandakan komitmen mereka untuk tetap menjadi grup yang paling diperbincangkan, dan akan membangun kesuksesan mereka setelah memecahkan rekor dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu, para pemuncak tangga lagu seperti trio unit SEVENTEEN BSS, IVE, ONEUS, BBGIRLS, CIX, STAYC, dan Lisa BLACKPINK juga telah mengonfirmasi proyek baru yang akan dirilis dalam dua bulan pertama tahun ini.

Namun, belum pembicaraan tentang comeback terbesar tahun ini belum lengkap tanpa menyebut BTS dan BLACKPINK. Lima anggota terakhir BTS, Suga, RM, Jimin, V, dan Jung Kook, akan menyelesaikan wajib militer mereka tahun ini, yang diantisipasi tinggi untuk segera reuni.

Baik dengan menghadirkan musik baru, konser, atau keduanya, kembalinya grup tersebut tidak diragukan lagi akan menjadi momen penentu yang besar bagi industri K-Pop.

Tahun 2025 bisa jadi sama monumentalnya bagi BLACKPINK. Pendiri YG Entertainment, Yang Hyun Suk belum lama ini membocorkan rencana mereka untuk kembali melakukan tur dunia.

Acara berskala besar seperti itu akan meningkatkan ekspektasi untuk musik baru dari grup itu, di samping proyek solo terpisah para anggota. Dengan Lisa, Jisoo, Jennie, dan Rosé yang terus berkembang secara individu, kemungkinan melihat mereka bersatu lagi sebagai artis yang lebih berkembang menambah semangat para penggemar tahun ini.

Selain BLACKPINK, YG Entertainment juga telah mengonfirmasi jadwal perilisan yang tak kalah padat. Penggemar dapat menantikan album AKMU, WINNER, dan BABYMONSTER, artis dari label tersebut untuk kembali dengan materi baru ke hadapan publik tahun ini.

Tak ketinggalan, SM Entertainment yang telah mengumumkan perilisan kuartal pertama dari beberapa artis, termasuk KAI dari EXO, Seulgi dari Red Velvet, dan TEN dari NCT. Artis virtual SM, naevis, juga akan merilis sebuah proyek.

Ditambah lagi, 2025 juga akan menghadirkan beberapa reuni dan karya solo yang telah lama ditunggu-tunggu.

Perjalanan solo Mark dari NCT juga akan berlanjut tahun ini untuk merilis album lengkap setelah merilis singel berjudul "200" dan "Fraktisya" bersama Lee Youngji tahun lalu.

Sementara itu, GOT7 dan INFINITE juga tengah bersiap untuk merilis album comeback spesial, yang menandai proyek grup pertama mereka sejak 2022 dan 2023. Kembalinya mereka ini menyoroti daya tarik abadi dari boy band veteran dan kemampuan mereka untuk memikat penggemar lama dan pendengar baru.

Dari idola veteran yang menggelar comeback hingga debut baru yang siap membuat gebrakan, kalender K-Pop dengan cepat terisi dengan proyek yang wajib didengar.

Agar tak ketinggalan, berikut ini jadwal rilis album K-pop mendatang yang perlu dicatat:

● Album K-Pop Baru Januari 2025

1. M.O.N.T, Somewhere Out There (4 Januari)

2. ONEW, CONNECTION (6 Januari)

3. XLOV, I’mma Be (7 Januari)

4. SEVENTEEN - BSS, TELEPARTY (8Januari)

5. Woosung, 4444: Reborn (10 Januari)

6. GFRIEND, Season of Memories (13 Januari)

7. ONEUS, Dear.M (14 Januari)

8. BBGIRLS, LOVE 2 (15 Januari)

9. GOT7, Winter Heptagon (20 Januari)

10. KickFlip, Flip it, Kick it! (20 Januari)

11. CIX, THUNDER FEVER (23 Januari)

● Album K-Pop Baru Februari 2025

1. IVE, IVE EMPATHY (3 Februari)

2. LISA, Alter Ego (28 Februari)

3. STAYC (segera diumumkan)

4. TREASURE (segera diumumkan)

● Album K-Pop Baru Maret 2025

1. 2NE1, 15th Anniversary Best LP (31 Maret)

2. INFINITE (segera diumumkan)

● Album K-Pop Baru April 2025

1. MARK (NCT) (segera diumumkan)