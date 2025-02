World Tour in Jakarta, Boy Group Korea Seventeen Berkolaborasi dengan Puyo

Bisnis.com, JAKARTA - Boy group asal Korea Selatan, Seventeen, berkolaborasi dengan Puyo Desserts memberi kejutan kepada penggemarnya sebagai bagian dari Seventeen Experience F&B.

Kolaborasi istimewa bertema Seventeen ini sebagai bagian dari perayaan konser [Right Here] World Tour In Jakarta yang tersedia mulai 18 Februari 2025 di 10 outlet terpilih dengan jumlah yang sangat terbatas.

Seventeen merupakan boy group asal Korea Selatan yang beranggotakan S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, The8, Mingyu, DK, Seungkwan, Vernon, dan Dino. Dikenal sebagai self-producing idol, mereka aktif dalam menciptakan lagu dan koreografi mereka sendiri, menjadikan SEVENTEEN sebagai salah satu grup paling berpengaruh di industri K-pop saat ini.

Seventeen [Right Here] World Tour merupakan tur dunia terbaru mereka yang bertujuan untuk menyapa para penggemar di Asia dan Amerika. Konser mereka di Jakarta baru saja digelar pada 8-9 Februari 2025 di Jakarta International Stadium, yang menandakan kembalinya Seventeen ke Indonesia setelah sebelumnya tampil dalam Shining Diamonds (2016), Diamond Eedge (2017), Ideal Cut (2018), Ode To You (2019), dan Be The Sun (2022).

Seventeen memberikan setlist spektakuler, efek visual menawan, serta interaksi hangat dengan CARAT (sebutan untuk penggemar), konser ini sukses meninggalkan kesan mendalam bagi para penonton.

Sebagai bagian dari perayaan Seventeen [Right Here] World Tour In Jakarta, Puyo menghadirkan tiga paket spesial yaitu ‘Diamond Days’ Drink, ‘Candy’ Drink, serta sticker pack spesial.

“Kolaborasi ini adalah cara kami merayakan antusiasme pelanggan setia Puyo, terutama para Carats yang masih ingin menikmati euforia konser SEVENTEEN. Kami ingin menghadirkan pengalaman menikmati dessert yang bukan hanya lezat, tetapi juga berkesan,” ujar Eugenie Patricia, Co-Founder Puyo Desserts.

“Setelah euforia konser yang luar biasa tanggal 8-9 Februari kemarin, kami ingin memperpanjang momen spesial bagi Carats dengan menghadirkan kolaborasi ini. Dengan paket eksklusif yang Puyo siapkan, kami berharap penggemar bisa mengenang keseruan konser SEVENTEEN sambil menikmati menu spesial dari Puyo,” tutup Eugenie.