Cara Instal Game Netflix di Android dan iPhone

Bisnis.com, JAKARTA - Selain menawarkan layanan streamingnya, Netflix juga telah meluncurkan bisnis game selulernya.

Menurut perusahaan analisis aplikasi Apptopia, game Netflix telah diunduh sebanyak 23,3 juta kali, dan rata-rata, ada 1,7 juta pengguna harian. Ini berarti bahwa kurang dari 1% dari basis pelanggan raksasa streaming sekitar 221 juta pelanggan tertarik dengan game Netflix.

Dilansir dari Tech Crunch, sebagai perbandingan, game seluler terkemuka seperti Subway Surfers, Roblox, dan Among Us masing-masing memiliki lebih dari 100 juta unduhan, per Apptopia. Netflix memiliki jalan panjang sebelum dapat mencapai tingkat popularitas ini.

Netflix Games diluncurkan pada tahun 2021, dan saat ini menawarkan lebih dari 25 game melalui aplikasi seluler Netflix. Perusahaan bermaksud untuk menggandakan katalognya pada akhir 2022 dan merilis lebih dari 50 game.

Meskipun Netflix belum mengungkapkan berapa banyak pengeluaran untuk mengembangkan divisi game selulernya, perusahaan telah mengakuisisi tiga studio game: Boss Fight Entertainment, Night School Studio, dan Next Games. Seperti yang dilaporkan TechCrunch sebelumnya, akuisisi Next Games menelan biaya sekitar $72 juta.

Pada bulan Juli, Netflix mengumumkan tiga game baru, termasuk judul pemenang penghargaan Into the Breach dan Before Your Eyes. Katalognya juga mencakup berbagai permainan yang terhubung ke acara Netflix populer, seperti “Stranger Things,” “Queens Gambit,” “Shadow and Bone” dan “Too Hot to Handle.” Jika Netflix terus mengeksplorasi memanfaatkan IP-nya sendiri untuk game baru, pendekatan itu dapat menarik lebih banyak pelanggan.

Game Netflix tidak tersedia di profil Anak. Game mungkin tidak muncul untuk profil jika pengaturan usia profil diatur di bawah rating usia game, atau jika perangkat tidak kompatibel dengan game tersebut.

Berikut cara instal game di netflix di android, dan iphone sebelum Anda ingin memainkannya.

Untuk bermain game, kamu harus menginstalnya di perangkatmu terlebih dahulu. Kamu perlu: Perangkat yang kompatibel: Baca Juga : Joko Anwar Siapkan Project Bareng Netflix, Bikin Apa? Ponsel atau tablet dengan OS Android 8.0 atau versi lebih baru iPhone, iPad, atau iPod touch dengan iOS/iPadOS 15 atau versi lebih baru

Langganan Netflix aktif

Koneksi Internet untuk men-download dan menginstal game

Ruang penyimpanan yang cukup di perangkat Beberapa Game Netflix mempunyai persyaratan tambahan. Baca artikel untuk tiap-tiap game untuk detailnya.

Ponsel tablet Android Dari aplikasi Netflix Aplikasi Netflix menyertakan baris Game Netflix di layar utama dan tab Game di bagian bawah. Dari layar utama di aplikasi, geser ke bawah untuk menemukan baris Game Netflix , atau ketuk tab Game. Ketuk game, lalu ketuk Dapatkan Game. Play Store akan terbuka. Ketuk Instal. Tergantung game dan pengaturan perangkat, layar Izin mungkin muncul. Pilih Terima. Game akan di-download dan diinstal. Setelah selesai, pilih Buka. Setelah game diinstal, kamu dapat melihatnya dalam baris Game Netflix di aplikasi Netflix. Game ini mungkin juga muncul di layar beranda atau panel aplikasi perangkat. Pilih profil dan mulai mainkan! Dari Play Store Kamu juga bisa mencari game di Google Play Store. Buka Play Store dan cari game dengan mengetikkan namanya atau cari "Game Netflix". Pilih game dari hasil pencarian, dan ketuk Instal Tergantung game dan pengaturan perangkat, layar Izin mungkin muncul. Pilih Terima. Game akan di-download dan diinstal. Setelah selesai, pilih Buka. Setelah game diinstal, kamu dapat melihatnya dalam baris Game Netflix di aplikasi Netflix. Game ini mungkin juga muncul di layar beranda atau panel aplikasi perangkat. Jika diminta, ketuk Lanjutkan, lalu masuk menggunakan alamat email dan sandi akun Netflix. Pilih profil Netflix dan mulai mainkan! iPhone, iPad, iPod touch Dari aplikasi Netflix Aplikasi Netflix menyertakan baris Game Netflix di layar utama. Dari layar utama, gulir ke bawah untuk menemukan baris Game Netflix. Ketuk game, lalu ketuk Dapatkan Game. App Store akan terbuka. Pilih Dapatkan atau ketuk ikon Awan. Game akan di-download dan diinstal. Setelah selesai, pilih Buka. Setelah game diinstal, kamu dapat melihatnya dalam baris Game Netflix di aplikasi Netflix. Game ini mungkin juga muncul di layar utama perangkat. Game akan dibuka menggunakan profil utama di akun. Ketuk ikon Profil di game jika ingin mengubah ke game lain dan mulai mainkan! Dari App store Kamu juga bisa mencari game di App Store. Buka App Store dan cari game dengan mengetikkan namanya atau cari "Game Netflix". Pilih game dari hasil pencarian, lalu pilih Dapatkan atau ketuk ikon Awan. Game akan di-download dan diinstal. Setelah selesai, pilih Buka. Setelah game diinstal, kamu dapat melihatnya dalam baris Game Netflix di aplikasi Netflix. Game ini mungkin juga muncul di layar utama perangkat. Jika diminta untuk masuk, ketuk Berikutnya, lalu masuk menggunakan alamat email dan sandi akun Netflix. Pilih Masuk. Pilih profil dan mulai mainkan!

