Intip 10 Tampilan Riasan “Beyond Transformation” di Jakarta Fashion Week 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Make Over menampilkan 10 tampilan riasan di Jakarta Fashion Week (JFW) 2023 dengan makeup look bertema “Beyond Transformation”.

Dalam menyuguhkan tampilan riasan ini, Make Over berkolaborasi dengan makeup artist Dhirman Putra.

10 makeup look ini menampilkan riasan wajah transformative, iconic dan beauty yang berfokus pada tiga statement riasan, yaitu bibir, wajah, dan mata.

Ke 10 make up look itu dikreasikan pada penampilan fesyen 116 desainer, 1.600 look, dan 34 show dalam pekan mode JFW 2023 yang digelar hingga besok, 30 Oktober 2022.

Arlyn Hanessia, Head of Make Over Brand Building mengatakan ‘Beyond Transformation’ makeup look, Make Over berkolaborasi dengan desainer, makeup artist, dan muse ternama tanah air untuk menciptakan look yang experimental dan iconic.”

"Untuk memberikan riasan statement pada bibir, Make Over menghadirkan Glams Red Lips dan Melted Glossy Metallic Lips. Kemudian, Make Over membawa look untuk memberikan statement pada riasan wajah yaitu Illuminating Complexion, Ultra Glowing Finish, dan 80s Draping Blush. Lalu, untuk riasan transformasional pada mata adalah Glitter Shimmer Shadows, Perfecting Geometric Liners, Striking Smokey Eyes, Pastel Bright Eyes, dan Blue-ish Touch," paparnya.

Dhirman Putra, Make Over Make Up Artist Brand Ambassador mengatakan “Pada JFW 2023, Make Over memberikan riasan edgy dan bold dengan sentuhan graphic lines dan color block. Sejalan dengan konsep “Beyond Transformation” makeup look, riasan dengan sentuhan color block menjadi sebuah statement yang menciptakan bentuk-bentuk independen untuk menambahkan dimensi baru pada riasan wajah.

Selain itu, sentuhan warna terang dan bentuk geometris menciptakan look yang transformative, iconic, dan beauty. Riasan wajah pada JFW 2023 ini didapatkan dengan menggunakan rangkaian produk Make Over seperti cushion, eyeliner, lip cream, dan lainnya.

Selain menjadi Official Makeup Partner, Make Over juga berkolaborasi dengan Dewi Fashion Knight (DFK) untuk menggelar fashion show di JFW 2023 bertajuk “Beyond Transformation: Fashion Mutation” pada hari Sabtu, 29 Oktober 2022.

Menggandeng 3 desainer dan 3 muse tanah air, Make Over menciptakan peragaan fesyen dengan penampilan yang tidak biasa. Make Over menghadirkan 3 (tiga) statement look khusus untuk Make Over x DFK yang mentransformasi setiap fashion muses menjadi tampilan kecantikan ikonik yang beragam, yaitu Radiant & Defined Complexion untuk Sean Sheila, Power Black Graphic Liner untuk Aidan & Ice, serta Glitter Glazed Lip Statement untuk Peggy Hartanto.

