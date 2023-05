15 Rekomendasi Drakor Rating Tertinggi, Drakor Romantis dan Action

Bisnis.com, JAKARTA - Ada banyak rekomendasi drama korea yang bisa menghibur kamu, salah satu rekomendasi drakor adalah drama korea romantis. Jika kamu sedang mencari drama korea dengan genre ini, ada beberapa rekomendasi drama korea yang bisa kamu tonton.

Drama korea romantis terbaik sepanjang masa ini akan sukses menghibur kamu dengan berbagai adegan lucu. Ada drama korea komedi romantis sepanjang masa dengan cinta di kantor, hingga kisah cinta fantasi yang pastinya seru.

Rekomendasi Drama Korea Rating Tertinggi Tahun 2023

1. Doctor Cha

Drama korea ini menceritakan tentang Cha Jeong Suk (Uhm Jung Hwa) wanita yang menikah dengan Seo In Ho (Kim Byung Chul). Cha Jeong Suk sudah menjadi ibu rumah tangga penuh waktu dalam 20 tahun terakhir, setelah melepaskan karirnya sebagai dokter selama bertahun-tahun residen medisnya.

Baca Juga Sinopsis The Diplomat, Film yang Direkomendasikan Emil Dardak untuk Generasi Muda

Tetapi selama mengabdi sebagai istri dan ibu, Cha Jeong Suk mendapatkan perlakuan kurang mengenakkan baik dari sang suami atau anaknya. Akhirnya Cha Jeong Suk memutuskan untuk kembali memulai kariernya sebagai dokter. Namun, ia harus memulai lagi sebagai dokter residen.

2. Talent of the Nine Tailed 1938

Drama ini merupakan sekuel dari drama Tale of the Nine Tailed dan tayang pada tahun 2020 yang menceritakan kisah gumiho jantan (mitos rumah berekor Sembilan) Yi Yeon (Lee Dong Wook) di masa sekarang.

Di musim baru ini, Yi Yeon tidak terduga menemukan dirinya kembali pada tahun 1938 dan drama aksi fantasi akan mengikuti pencariannya untuk kembali di masa kini.

Baca Juga Sinopsis Hati Suhita, Film Trending yang Buat Banyak Penonton Menangis

3. My Perfect Stranger

Drama ini menceritakan tentang Yppn Hae Joon (Kim Dong Wook) yang memulai karirnya di stasiun penyiaran sebagai reporter berita lokal. Lalu, Baek Yoon Young (Jin Ki Joo) bercita-cita menjadi seorang penulis, tetapi untuk menghidupinya sendiri, dia bekerja di sebuah perusahaan penerbitan.

Yoon Hae Joon dan Baek Yoon Young entah bagaimana melakukan perjalanan kembali ke tahun 1987. Di sana, Yoon Hae Joon mencoba menemukan kebenaran di balik kasus pembunuhan berantai dan Baek Yoon Young mencoba mencegah orang tuanya menikah.

Rekomendasi Drakor Komedi Romantis

4. A Business Proposal (2022)

Drama Korea ini mengisahkan seorang karyawan perusahaan yang bernama Shin Ha Ri. Ia dikenal sebagai karyawan yang cerdas dan berprestasi. Namun, ia harus berurusan dengan Kang Tae Moo yang tidak lain merupakan CEO dari perusahaannya setelah mengikuti kencan buta.

Baca Juga Ini Fakta Film The Little Mermaid yang Habiskan Dana hingga Rp3,7 Triliun



Berawal dari kencan buta inilah Shin Ha Ri dan Kang Tae Moo terlibat perjanjian sebagai pacar kontrak. Berbagai keseruan terjadi Ketika Shin Ha Ri harus menyamar sebagai orang lagi agar kakek dari Kang Tae Moo percaya jika cucunya memiliki pacar.

5. Strong Woman Do Bong Soon (2017)

Drama ini menceritakan tentang wanita dengan nama Do Bong Soon yang lahir dengan kekuatan super. Kekuatan turun-temurunnya ini diwariskan hanya pada keturunan wanita dalam keluarganya. Artinya hanya nenek, ibu dan Do Bong Soon yang memiliki kekuatan super tersebut. Film ini dibalut komedi dengan romansa cute dari Bong Soon dan Min Hyuk sukses bikin penonton baper.

6. My Roommate is Gumiho (2021)

Drama ini diadaptasi dari Webtoon dan begitu menarik perhatian. Cerita dari drama My Roommate si Gumiho diambil dari cerita rakyat dan legenda Korea yang populer lalu dikemas dengan lebih modern.

Drama ini mengisahkan tentang Shin Woo-Yeo, siluman rubah berekor Sembilan yang sudah hidup selama 999 dan ingin hidup sebagai manusia seutuhnya dengan bantuan seorang gadis yang bernama Lee Dam.

Rekomendasi Drakor Komedi

7. Naughty Kiss

Drama ini menceritakan tentang kehidupan seorang gadis SMA yang bernama Oh Ha Ni. Sejak hari pertama Oh Ha Ni masuk sekolah, ia suka pada pandangan pertama kepada siswa laki-laki yang bernama Baek Seung Jo. Sedangkan Baek Seung Jo merupakan siswa paling pintar di sekolahnya.



Ha-ni memutuskan untuk menyatakan cintanya melalui sebuah surat, tetapi perasaan Ha-ni ditolah mentah-mentah oleh Seung Jo, dengan alasan bahwa ia membenci anak perempuan yang bodoh.

8. Marriage Not Dating

Drama ini menceritakan tentang seorang ahli bedah plastic yang kaya raya bernama Gong Ki tae yang tidak ingin menikah. Ia mendapat tekanan dari keluarganya untuk menikah. Pada suatu hari, ia merencanakan untuk mengenalkan Joo Jang Mi kepada orangtuanya.

Joo Jang Mi berpura-pura menjadi pacarnya dan yakin bahwa keluarga Ki Tae tidak akan menyetujui hubungan mereka. Tapi Nasib berkata lain, keluarga Ki tae mencoba untuk menerima Jang Mi dan mereka tetap membuat agar keluarga Ki Tae tidak menyetujuinya.

9. Modern Farmer

Drama ini menceritakan sebuah band yang bernama Excellent Souls. Band ini beranggotakan 4 pria yang keren abis bernama Han Ki Joon, Kang Hyeok, Yoo Han Cheol dan Lee Min Ki. Mereka memutuskan untuk menyerah hidup di Seoul dan pindah ke pedesaan dan menjadi petani. Di sana mereka banyak mendapatkan pelajaran Bertani serta kelakuan kocak mereka.

Rekomendasi Drakor Zombie

10. All of Us Are Dead

Drama ini menceritakan tentang sekelompok siswa sekolah menengah atas (SMA) yang mencoba untuk tetap hidup Ketika wabah zombie muncul di sekolah mereka. Berdasarkan webtoon populer Now at Our School, drakor ini mendapat sambutan hangat dari para penggemar drakor.

11. Train To Busan

Aktor Gong Yoo memerankan seorang ayah. Tapi, peristiwa mengejutkan terjadi Ketika ia sedang naik kereta api dari Seoul ke Busan bersama putrinya yang masih kecil. Mereka harus berjuang untuk menjaga diri agar tetap hidup Ketika mewabahnya virus zombie di dalam kereta.

12. Sweet Home

Drama ini mengisahkan tentang penyewa apartemen yang bertahan hidup Ketika infeksi berbahaya menyebar. Karena wabah tersebut, Sebagian dari mereka berubah menjadi monster pembunuh berkekuatan super. Karena akting para pemain yang mumpuni dan penyuntingan yang sempurna, sweet home menjadi serial yang layak ditonton.

Rekomendasi Drama Korea Action

13. Vincenzo

Drama ini mengisahkan oleh seorang mafia di Italia (Song Jong Ki) yang harus kembali ke Korea untuk menjaga emas batangan miliknya. Ia harus bertarung dengan orang-orang yang ingin merebut emas tersebut.

Salah satunya adalah seorang anak magang di firma hukum (taekyon) yang ternyata seorang CEO dari perusahaan yang melakukan hal-hal buruk.

14. Voice 1

Drama ini mengisahkan tentang seorang polisi yang bisa mendengarkan suara sekecil apapun dalam membentuk tim khusus di kepolisian yang bernama Golden Time yang bertugas untuk membantu penelpon yang berada dalam kondisi darurat. Seiring dengan berjalannya waktu, ia menemukan petunjuk bahwa pembunuhan berantai yang sedang terjadi memiliki suara yang sama dengan pembunuh ibunya.

15. Taxi Driver

Sebuah perusahaan taxi yang beranggotakan 5 orang yang membantu masyarakat lemah untuk balas dengan dengan cara yang cerdik. Hingga akhirnya secara tidak sengaja mengungkapkan perusahaan penyimpanan data online yang menjual video 18+ dan ada satu video yang ternyata merupakan kakak dari Ahn Go Eun.

Itulah beberapa rekomendasi drakor seru dari berbagai genre yang bisa mengisi waktu kosong kamu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News