Monica Ivena Pamerkan Koleksi Baru dengan Empat Tema

Bisnis.com, JAKARTA - Desainer sekaligus rumah busana Monica Ivena mengeluarkan koleksi barunya dengan tajuk Kaleidoscope Dreams pada Rabu (31/5/23). Koleksi tersebut memiliki empat tema, yakni Gatsby, Disco, Under The Sea, dan Birds of The Paradise.

Koleksi fashion Monica Ivena kali ini berbeda dengan koleksi sebelumnya. Kaleidoscope Dreams dipenuhi dengan warna terang dan detail-detail sesuai dengan tema yang diangkat. Ada lebih dari 20 desain dalam Kaleidoscope Dreams.

Para model melenggok bergantian di peragaan busana Kaleidoscope Dreams. Dua model di antaranya adalah Putri Indonesia 2019 Frederika Cull dan Puteri Indonesia 2022 Laksmi de Neefe. Frederika Cull adalah Miss Universe Indonesia pertama yang masuk 10 besar di kompetisi Miss Universe, sedangkan Laksmi adalah perwakilan pertama dari Bali.

Baca Juga 6 Brand Fashion Lokal akan Tampil di Paris

Tidak hanya itu, acara dimeriahkan oleh penampilan dari Rossa. Dia membawakan dua lagu untuk mengiringi peragaan busana. Rossa mengenakan gaun berwarna unggu karya Monica Ivena dan perhiasan dari Frank n Co yang juga bekerja sama untuk Kaleidoscope Dreams.

Melalui Kaleidoscope Dreams Fashion Show, Monica Ivena bersama The Clique memperkenalkan AYAYI sebagai wajah dari kampanye koleksi ini. AYAYI merupakan salah satu influencer metahuman hiper realistik dari China yang berfungsi sebagai jembatan ke metaverse di Web 3.0. Monica Ivena merupakan desainer Indonesia pertama yang menggunakan metahuman.

Berikut beberapa desain Monica Ivena di koleksi terbarunya:

1. Gatsby

Pada tema Gatsby, kebanyakan desain menggunakan warna emas dan silver yang mewah. Dipenuhi dengan manik-manik, koleksi ini terlihat bersinar dari kejauhan. Salah satu desainnya memiliki jubah yang menjuntai ke bawah dan terlihat cantik menyatu di kulit model.

Baca Juga Genjot Ekspor Fesyen Indonesia, Kemendag Resmikan Nusantara Fashion House di Malaysia

ayayi desainer monica ivena Perbesar

2. Disco

Jika Gatsby dominan berwarna emas dan silver, Disco dipenuhi warna-warna mencolok atau elektrik seperti lampu disco. Desain-desain unik keluar di tema ini. Salah satu yang menarik perhatian adalah busana berwarna hitam putih dengan topi yang dihiasi rumbai-rumbai seperti tirai.

disco fashion Perbesar

3. Under the Sea

Tema ini sangat memanjakan mata karena memiliki dominan warna laut yang cantik. Monica Ivena membuat sisik ikan, karang, dan hal-hal lautan di dalam desain ini sangat detail. Salah satunya adalah busana biru oranye ini yang sukses membawa kesan lautan.

under the sea Perbesar

4. Birds of The Paradise

Koleksi dari tema ini lebih penuh warna seperti jenis-jenis burung yang berwarna warni. Tidak hanya warna, koleksinya juga dipenuhi material bulu. Salah satunya adalah koleksi gaun berwarna ungu yang mampu mencuri perhatian saat peragaan busana.

bird of the paradise Perbesar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News