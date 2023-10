Ini Skincare yang Tidak Boleh Dipakai Bersamaan di Wajah

Bisnis.com, JAKARTA - Merawat wajah menjadi salah satu rutinitas yang dilakukan sehari-hari. Dengan pemanfaatan berbagai skincare membantu mengatasi masalah yang terjadi pada wajah. Namun, tidak semua skincare dapat dicampur.

Hal yang paling sering dilakukan oleh semua orang adalah memakai skincare dari berbagai merek. Misalnya, memakai pelembab wajah dari merek tertentu lalu menambahkan sunscreen dari merek yang berbeda.

Kebiasaan ini sebenarnya salah, pasalnya ada beberapa zat yang tidak boleh dicampur atau dipakai secara bersamaan. Bila zat-zat tersebut dicampur akan menimbulkan alergi atau iritasi pada kulit wajah sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada kulit.

Selain itu, jika zat-zat tersebut dicampur maka dapat menghilangkan salah satu manfaat atau keduanya. Hal ini membuat perawatan kulit yang dilakukan menjadi sia-sia.

Berikut adalah zat skincare yang tidak boleh dicampur:

1. Retinoid atau Retinol dan Asam Alfa Hidroksi (AHA)

Retinoid atau retinol jika dipakai secara bersamaan dengan Asam Alfa Hidroksi (AHA) yang dapat menimbulkan iritasi seperti kulit menjadi merah hingga terkelupasnya kulit wajah.

Retinol tidak memberikan efek mengelupas kulit seperti AHA dan BHA, tetapi merupakan bahan pengelupas, sehingga merangsang pergantian sel untuk membuang sel kulit yang tua dan rusak. Mencampurnya dengan AHA dapat menyebabkan kekeringan dan iritasi serta merusak pelindung kelembaban kulit, dan keduanya.

2. Retinoid atau Retinol dan Benzoil Peroksida

Retinoid dikenal sebagai anti-penuaan, namun juga ampuh dalam menghilangkan jerawat, karena dapat mengelupas kulit untuk mencegah pori-pori tersumbat.

Namun, mencampurkan Retinol dengan Benzoil Peroksida dapat menghilangkan manfaat Retinol tersebut. Hal ini akan membuat perawatan yang dilakukan menjadi sia-sia.

Sebagai alternatif, pertimbangkan untuk menggunakan benzoil peroksida di pagi hari dan retinol di malam hari.

3. Retinoid atau Retinol dan Vitamin C

Kombinasi ketiga yang tidak boleh dipakai secara bersamaan adalah Retinol dan vitamin C.

Vitamin C adalah bahan yang sulit diformulasikan karena paling efektif dalam lingkungan pH asam. Sedangkan Retinol bekerja pada pH yang lebih tinggi (lebih basa). Jika keduanya dipakai secara bersamaan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal.

Sebagai saran, gunakanlah Retinol pada malam hari dan Vitamin C di siang hari. Hal ini karena Retinol paling baik digunakan pada malam hari karena dapat membuat kulit lebih fotosensitif dan meningkatkan risiko kerusakan akibat sinar matahari.

Sedangkan vitamin C berfungsi paling baik di siang hari, karena merupakan antioksidan yang melindungi terhadap serangan di siang hari, seperti efek polusi yang merusak kulit dan sinar UV.

4. Pembersih Berbahan Dasar Sabun dan Vitamin C

Vitamin C dirancang sebagai produk pagi hari yang baik untuk kulit. Namun, jika mencampurkan vitamin C dengan pembersih berbahan dasar sabun yang memiliki pH tinggi pada akhirnya akan menurunkan kemampuan kulit dalam menyerap vitamin C. Hasil akhirnya kulit tidak akan terlindungi dari radikal bebas yang menyebabkan kulit cepat menua.

Perlu diketahui jika vitamin C hanya berfungsi pada produk pembersih wajah dengan pH rendah. Penggunaan ini dapat meningkatkan atau memperkuat fungsi vitamin C.

5. Hidrokuinon dan AHA

Seperti retinol, hidrokuinon dan AHA dapat menyebabkan iritasi pada kulit wajah. Pastikan anda menghindari penggunaan kedua zat ini secara bersamaan.

Jika anda tetap ingin menggunakannya, pisahkan keduanya seperti aha dipakai pada pagi hari dan Hidrokuinon di malam hari. Anda juga bisa mencari pengganti hidrokuinon, seperti asam traneksamat, ekstrak licorice, atau vitamin C. (Ernestina Jesica Toji)

