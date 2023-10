Ini 4 Penyebab Perut Mengalami Diare Parah

Bisnis.com, JAKARTA — Hampir semua orang pernah mengalami sakit perut karena mengalami diare. Namun, beberapa orang bisa mengalami diare yang lebih parah dan menyebabkan sakit perut yang luar biasa.

Kondisi ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor misalnya kesalahan mengkonsumsi makanan ataupun pola hidup yang kurang sehat. Faktanya, Diare tidak hanya disebabkan oleh hal itu saja melainkan juga oleh faktor lain.

Penyakit diare merupakan penyebab kematian kedua pada anak di bawah lima tahun, dan menyebabkan kematian sekitar 525.000 anak setiap tahunnya. Diare dapat berlangsung selama beberapa hari, dan dapat menyebabkan tubuh kekurangan air dan garam yang diperlukan untuk kelangsungan hidup.

Diare biasanya merupakan gejala adanya infeksi pada saluran usus, yang dapat disebabkan oleh berbagai organisme bakteri, virus, dan parasit. Infeksi menyebar melalui makanan atau air minum yang terkontaminasi, atau dari orang ke orang karena kebersihan yang buruk.

Dilansir dari medicaldaily.com pada Jumat (27/10/2023), ada 4 penyebab kondisi diare semakin parah yaitu sebagai berikut:

1. Parasit

Jika kamu meminum makanan atau air yang terkontaminasi parasit Giardia, diare yang diakibatkannya bisa sangat parah.

Giardia dilindungi oleh kulit terluar yang memungkinkan parasit Giardia bertahan di luar tubuh untuk jangka waktu yang lama dan membuatnya toleran terhadap desinfeksi klorin.

Gejala terinfeksi parasit Giardia adalah sering membuang gas dalam tubuh atau kentut, kram, mual, dehidrasi, dan tinja berminyak yang cenderung mengambang. Kondisi ini bisa bertahan lebih dari dua minggu.

Selain itu, Giardia juga dapat menyebabkan kulit gatal dan bengkak di mata atau persendian. Anak-anak mengalami kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan fisik dan mental, memperlambat perkembangan, dan menyebabkan malnutrisi.

2. Penyakit Crohn

Crohn's and Colitis Foundation of America memperkirakan kondisi peradangan kronis pada saluran pencernaan, salah satu kelompok yang disebut penyakit radang usus, mempengaruhi sekitar seperempat dari 1 persen populasi AS.

Penyakit ini biasanya menyerang daerah pertemuan usus kecil dan besar dan disertai diare terus-menerus, pendarahan dubur, keinginan untuk buang air besar, kram dan nyeri, sembelit, dan perasaan tidak tuntas setelah buang air besar.

Orang yang terkena penyakit Crohn mungkin akan kehilangan nafsu makan, sehingga berat badannya turun, dan merasa lelah. Dalam kasus yang lebih parah, Crohn dapat menyebabkan robekan (celah) pada lapisan anus, yang dapat menyebabkan nyeri dan pendarahan, terutama saat buang air besar.

3. Hepatitis

Beberapa virus dapat menyebabkan peradangan pada hati, yang berfungsi menyaring darah, membantu mencerna makanan, dan melawan infeksi.

Hepatitis A, B atau C adalah semua virus yang merusak hati, berdasarkan prevalensinya, sehingga menciptakan kondisi yang dikenal sebagai virus hepatitis. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, dalam membandingkan ketiganya, mencatat bahwa meskipun banyak orang tidak menunjukkan gejala sehingga tidak tahu bahwa mereka terinfeksi, hepatitis juga dapat muncul dengan gejala kelelahan, kehilangan nafsu makan, demam, mual, sakit perut, kulit gelap, urin dan tinja berwarna abu-abu, nyeri sendi dan penyakit kuning, yaitu menguningnya kulit dan bagian putih mata.

4. Pemanis buatan

Ini lebih merupakan masalah yang terkait dengan gaya hidup. Orang-orang yang berpikir bahwa mereka sehat dengan mengurangi gula asli mungkin mendapatkan lebih banyak manfaat jika mereka sensitif terhadap pemanis buatan seperti sorbitol, yang ditemukan dalam permen karet, minuman olahraga, dan produk bebas gula lainnya.

Men's Health mencatat bahwa pemanis buatan menarik air dari usus, sehingga dapat menyebabkan diare. (Ernestina Jesica Toji)

