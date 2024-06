Kenali Penyebab dan Penanganan Blefaritis Pada Mata

Bisnis.com, JAKARTA - Blefaritis merupakan salah satu kondisi mata yang mengalami pembengkakan dan munculnya benjolan pada kelopak mata. Kondisi ini dapat terjadi ketika mata mengalami iritasi, maupun paparan debu dan bakteri akibat penggunaan make up yang tidak dapat dibersihkan dengan baik.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi blefaritis, salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan mata dengan baik dan benar.

Mata merupakan organ yang paling sensitif dan berperan penting bagi kehidupan manusia. Menjaga kesehatan mata dapat dilakukan dengan cara rutin membersihkan kelopak dengan make up cleanser, maupun cairan pembersih wajah lainnya.

Banyak ditemukan kasus blefaritis yang terjadi pada masyarakat akibat penggunaan make up pada seperti bulu mata palsu, softlens, dan eyeliner. Penggunaan make up di area mata, harus dibersihkan secara tepat untuk menghindari terjadinya infeksi dan penularan bakteri.

Akibat penggunaan make up yang tidak dibersihkan dengan baik, dampak lain yang akan terjadi adalah berupa komplikasi berat pada bagian mata khususnya bola mata. Hal tersebut akan berdampak serius pada kesehatan mata, dan mempengaruhi fungsi penglihatan yang semakin menurun.

“Faktor lain yang dapat memicu terjadinya blefaritis adalah penumpukan bakteri atau tungau di sekitar kelopak mata,” ungkap dokter spesialis mata Elfa Ali Idrus, pada siaran langsung Instagram Kemenkes baru-baru ini.

Jika dampak yang diakibatkan oleh make up yang tidak dibersihkan membuat mata menjadi infeksi dan komplikasi berat, maka dampak buruk dari adanya tungau adalah penumpukan bakteri yang membuat mata semakin merah dan gatal. Kedua hal tersebut dapat dicegah dan diatasi dengan cara yang mudah, salah satunya dengan menggunakan sampo bayi.

Elfa Ali menjelaskan bahwa penggunaan sampo bayi dapat mengurangi kemerahan dan cocok digunakan pada area yang sensitif. Bahan-bahan yang terdapat dalam sampo bayi, merupakan formulasi yang tepat untuk mengurangi rasa gatal dan kemerahan pada mata.

Anda dapat menggunakan sampo bayi tersebut dengan cara mengoleskan dan memanfaatkan busa tersebut untuk membersihkan area mata. Bersihkan area mata dari ujung kelopak hingga merata, dan pastikan cairan tersebut dibilas secara merata.

Cara tersebut dapat dilakukan ketika indikasi blefaritis tersebut, masuk ke dalam kategori ringan. Jika terdapat indikasi yang berat seperti bengkak, merah, dan berpengaruh pada anggota tubuh lainnya, maka segera lakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat.

Secara garis besar, faktor risiko yang dapat terjadi dari blefaritis tidak mengacu pada pengelompokkan usia. Seluruh faktor risiko penyebabnya diakibatkan oleh adanya kebersihan diri yang tidak dapat dijaga dengan baik.

Dari kalangan bayi hingga lansia, semuanya dapat terpapar jika kesehatan mata tidak dapat dijaga dan adanya kebiasaan buruk menyentuh area mata dalam kondisi tangan yang kotor. Hal ini menjadi fokus utama yang harus diterapkan oleh setiap individu maupun orang tua dalam mengawasi kesehatan mata sang anak.

Ada beberapa cara yang harus dilakukan untuk mengatasi blefaritis pada mata, yaitu:

1. Mengompres mata dengan air hangat

Mengompres mata dengan air hangat merupakan tindakan yang tepat, untuk memberikan pertolongan pertama saat mengalami blefaritis. Anda dapat mengompres mata menggunakan kapas pembersih dan air hangat sebanyak 6 kali dalam sehari. Tujuan dari mengompres mata adalah untuk memberikan ketenangan dan membuat pembengkakan tersebut menjadi menyusut.

Perlu diketahui bahwa blefaritis dapat sembuh dengan sendirinya, jika Anda mampu menjaga kesehatan mata dengan baik dan mengurangi pemakaian softlens saat make up. Sebaiknya gunakan make up mata seperlunya, dan pastikan seluruh sisa make up dapat terangkat secara penuh.

2. Hindari penggunaan daun sirih dan obat tradisional lainnya

Daun sirih merupakan tanaman herbal yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Namun, dalam mengatasi blefaritis pada mata, Anda tidak dianjurkan menggunakan rebusan daun sirih untuk membersihkan area kelopak mata.

Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan pertumbuhan bakteri yang terjadi di sekitar mata. Sampai saat ini belum dapat dipastikan bahwa penggunaan air rebusan daun sirih dapat mengatasi masalah kesehatan mata, salah satunya blefaritis.

3. Melakukan pemeriksaan apabila mengalami pembengkakan

Jika mata Anda sudah mengalami pembengkakan dan rasa sakit yang mengganggu, sebaiknya lakukan pemeriksaan kepada tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Timbulnya bengkak, merah, dan rasa sakit yang mengganggu diakibatkan oleh adanya indikasi berat yang terjadi dari blefaritis tersebut.

Anda akan diperiksa secara detail, dan diberikan obat berupa salep antibiotik yang mampu mengatasi rasa sakit dan bengkak pada mata. Namun, penggunaan salep antibiotik tersebut harus dilakukan dengan pengawasan yang tepat, supaya terhindar dari dampak penggunaan antibiotik yang berlebihan pada tubuh. (Maharani Dwi Puspita Sari)

