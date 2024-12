Ini Dia Aktor Cilik Terkaya 2024, Punya Kekayaan Rp95 Miliar di Usia 13 Tahun

Bisnis.com, JAKARTA - Aktor cilik terkaya di dunia saat ini memiliki lebih banyak uang daripada banyak bintang papan atas.

Dia meraih semua itu bahkan sebelum menginjak usia remaja. Saat ini, baru berusia 16 tahun, bocah asal Amerika itu memiliki kekayaan bersih sebesar US$6 juta.

Adalah Iain Armitage, aktor cilik yang terkenal karena memainkan peran utama dalam sitkom Young Sheldon. Dia menjadi aktor cilik terkaya di dunia pada 2024.

Berusia 16 tahun, Iain memiliki kekayaan bersih sebesar US$6 juta, menurut CelebrityNetWorth.com. Iain jauh lebih unggul dari bintang anak kaya lainnya, seperti bintang Modern Family Aubrey Anderson-Emmons dan aktor Kanada Jacob Tremblay, keduanya memiliki kekayaan masing-masing sekitar US$2 juta.

Lahir pada 15 Juli 2008 di Georgia, Iain Armitage memulai ketenarannya melalui serial video YouTube-nya Iain Loves Theatre. Serial 2014 itu memperlihatkan Iain yang berusia 6 tahun mengulas pertunjukan teater musikal. Serial viral tersebut juga yang membuatnya mendapat panggilan dari agen bakat.

Tahun berikutnya, dia tampil di The Perez Hilton Show. Dia memulai debut aktingnya pada 2017, dengan muncul dalam tiga film, yaitu The Glass Castle, Our Souls At Night, dan I'm Not Here, seta dan acara TV Law & Order: Special Victims Unit dan Big Little Lies.

Pada tahun yang sama, dia dikontrak sebagai pemeran utama dalam Young Sheldon, spin-off dari The Big Bang Theory.

Dari Young Sheldon, pada musim pertama, Iain Armitage memperoleh US$30.000 per episode. Ada 22 episode sehingga total penghasilannya sebelum pajak sekitar US$660.000.

Kemudian, pada musim kedua gajinya dinaikkan menjadi US$31.200 per episode yang berarti mendapatkan sekitar US$686.000.

Selanjutnya, kontraknya menyatakan bahwa pada musim ketiga gajinya akan dinaikkan menjadi US$32.500 per episode.

Ketika usianya menginjak 9 tahun, dia juga menjadi salah satu pemeran utama termuda dalam acara TV primetime. Selama tujuh tahun berikutnya, Iain memainkan peran yang awalnya dipopulerkan oleh Jim Parsons.

Dari kiprah akting dalam film dan serial TV, Iain kini diperkirakan memiliki kekayaan mencappai US$6 juta di usianya baru 16 tahun.