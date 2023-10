Produk Tembakau Alternatif Perlu Kajian Ilmiah Soal Risiko dan Manfaat

Bisnis.com, JAKARTA - Profil risiko dan manfaat dari produk tembakau alternatif perlu dibuktikan melalui kajian ilmiah untuk mencegah adanya misinformasi. Informasi tersebut diperlukan bagi perokok dewasa yang ingin mengurangi kebiasaan merokok.

Sekretaris Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Garindra Kartasasmita, mengatakan sosialisasi produk tembakau alternatif perlu diupayakan pemerintah sebagai solusi bagi perokok dewasa yang ingin beralih dari kebiasaan merokok.

Menurutnya, upaya ini sekaligus untuk menekan angka penyakit yang diakibatkan konsumsi rokok. Pihak APVI juga konsisten melakukan sosialisasi tentang produk tembakau alternatif selama ini.

“Kami terus melakukan edukasi melalui media online dan media sosial menggunakan penelitian-penelitian ilmiah yang dilakukan di dalam dan luar negeri,” kata Garindra dalam siaran pers, dikutip Selasa (31/10/2023).

Peneliti Senior dari University of Patras dan School of Public Health-University of West Attica Yunani, Konstantinos Farsalinos, menjelaskan sosialisasi manfaat dan profil risiko produk tembakau alternatif, seperti rokok elektrik (vape), produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin, harus berdasarkan kajian ilmiah, bukan berasal dari sentimen subjektif atau sikap antitembakau.

“Produk tembakau alternatif menerapkan konsep pengurangan bahaya tembakau, sehingga memberikan peluang bagi perokok dewasa untuk beralih dari kebiasaan merokok dan memperbaiki kualitas hidupnya,” kata Konstantinos dalam forum diskusi 6th Summit Tobbaco Harm Reduction di Athena, Yunani, beberapa waktu lalu.

Dia berpendapat para pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah, lembaga, riset, dan ilmuwan, harus memiliki pandangan terbuka terhadap produk tembakau alternatif.

Konstantinos memahami berhenti merokok secara langsung sulit dilakukan oleh perokok dewasa. Meski demikian, produk tembakau alternatif dapat menjadi salah satu pilihan bagi perokok dewasa yang ingin mengurangi risiko dari kebiasaan merokok.

Pada kesempatan yang sama, Dokter Spesialis Onkologi di Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Spanyol, Fernando Bueno, mengatakan ilmu pengetahuan dan kajian ilmiah harus dijadikan landasan utama dalam melakukan sosialisasi produk tembakau alternatif kepada perokok dewasa.

“Informasi mengenai produk tembakau alternatif harus didasarkan pada argumen ilmiah dan data klinis, tidak sekadar opini dan respons emosional,” jelas Fernando.

